В Прикамье откроется школа игрового кино для всех желающих

13:39 | 4.09.2019

9 сентября в Перми начнет работать «Пермская киношкола». Образовательный проект направлен на развитие игрового кино в Пермском крае и проходит в рамках кинофестиваля «Радуга Прикамья». Занятия киношколы продлятся до июня 2020 года и будут проходить дважды в неделю по вечерам в киноцентре «Премьер». Стать учеником киношколы может каждый интересующийся кинопроизводством в возрасте от 16 лет. Все занятия бесплатные. Необходима короткая регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZWdxIvLzTOqNBOK2QCuS_G8esSvCZuzbXS01tSc8fFV_xvA/viewform.



Весь период обучения в киношколе будет разделен на несколько этапов. На первом этапе, который продлится до 30 ноября, будет организована работа сценарных мастерских. Все желающие смогут научиться писать сценарий к игровому фильму. Из двух еженедельных занятий одно будет посвящено сценарному мастерству, второе – различным кинодисциплинам. Начало занятий в 19:00. Планируются домашние задания.



Ведущим мастером киношколы станет пермский режиссер, сценарист Дмитрий Заболотских, преподавателями – телеведущая Елена Растянис, директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов и другие пермские кинематографисты. Исполнительный директор киношколы – Андрей Вилисов.



Завершится первый этап учебы в киношколе питчингом – защитой собственных сценарных проектов, после которого опытные мастера киношколы отберут не менее шести успешных сценариев. К защите будут допущены участники киношколы, добросовестно выполняющие домашние задания и прошедшие предварительный отбор.



Установочный семинар состоится уже 9 сентября. На нем будет презентована программа и порядок работы киношколы, проведены первые занятия по сценарному мастерству.



Следующее занятие на тему «Screenlife – новый язык кино» пройдет 13 сентября. Пермский режиссер Александра Григорьева расскажет о жанре screenlife – «жизнь на экране», поделится знаниями в области финансового преимущества формата и подскажет, как найти ресурсы для создания своего фильма. Уже на этом занятии каждому предложат практическое задание по созданию своего screenlife.



«В первый год работы киношколы мы планируем провести мониторинг ситуации: выявим заинтересованность учеников, отработаем подходы к обучению. В наших планах – создание киноальманаха короткометражных игровых фильмов к 300-летию Перми», – рассказал директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.



С 2020 года начнутся работы непосредственно по производству будущих фильмов. Успешно показавшие себя ученики под руководством приглашенных московских профессионалов киноиндустрии научатся снимать и монтировать собственные фильмы. Планируется, что готовые короткометражные игровые картины ученики школы представят в июне 2020 года.



Организаторами киношколы выступили ГКБУК «Пермская синематека», киностудия «Новый курс», Пермское отделение Союза кинематографистов и Пермская кинокомиссия. Киношкола осуществляется при поддержке министерства культуры Пермского края.

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