Пермяки смогут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Победы»

13:30 | 4.09.2019

С 5 сентября авиакомпания «Победа» запускает онлайн-регистрацию из Международного аэропорта «Пермь». Теперь, чтобы сэкономить время на прохождении предполетных формальностей в аэропорту, можно пройти регистрацию на сайте лоукостера.



Онлайн-регистрация для пассажиров, вылетающих из Перми, открывается за 24 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. Чтобы зарегистрироваться на рейс онлайн, пассажиру необходимо пройти регистрацию на сайте pobeda.aero в разделе Онлайн-регистрация, распечатать посадочный талон и взять его с собой в аэропорт. Наличие бумажного посадочного талона обязательно для прохождения к выходу на посадку.



Багаж нужно сдать за 40 минут до вылета самолета, размеры и вес ручной клади не должны превышать нормы, установленные перевозчиком.



Вы не можете зарегистрироваться на рейс онлайн, если:



— относитесь к пассажирам особой категории — тяжелобольные люди, пассажиры на носилках или нуждающиеся в кислородном оборудовании;



— в бронировании имеется младенец с предоставлением отдельного места;



— перевозите животное;



— имеете дополнительные места, в том числе и для багажа;



— везете с собой оружие.



В этих случаях пройти регистрацию на рейс вам нужно в аэропорту, за стойкой регистрации для выполнения специальных процедур.



Напоминаем, что в случае отсутствия возможности зарегистрироваться на рейс онлайн, все процедуры регистрации багажа и оформления посадочных талонов остаются прежними и производятся сотрудниками аэропорта бесплатно.



Из Международного аэропорта «Пермь» авиакомпания «Победа» выполняет регулярные полеты в Москву, Сочи и Анапу. С 30 сентября лоукостер приступит к выполнению полетной программы в Санкт-Петербург.

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