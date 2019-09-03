Пермь: новости дня
13:30 | 4.09.2019
Пермяки смогут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Победы»
Онлайн-регистрация для пассажиров, вылетающих из Перми, открывается за 24 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. Чтобы зарегистрироваться на рейс онлайн, пассажиру необходимо пройти регистрацию на сайте pobeda.aero в разделе Онлайн-регистрация, распечатать посадочный талон и взять его с собой в аэропорт. Наличие бумажного посадочного талона обязательно для прохождения к выходу на посадку.
Багаж нужно сдать за 40 минут до вылета самолета, размеры и вес ручной клади не должны превышать нормы, установленные перевозчиком.
Вы не можете зарегистрироваться на рейс онлайн, если:
— относитесь к пассажирам особой категории — тяжелобольные люди, пассажиры на носилках или нуждающиеся в кислородном оборудовании;
— в бронировании имеется младенец с предоставлением отдельного места;
— перевозите животное;
— имеете дополнительные места, в том числе и для багажа;
— везете с собой оружие.
В этих случаях пройти регистрацию на рейс вам нужно в аэропорту, за стойкой регистрации для выполнения специальных процедур.
Напоминаем, что в случае отсутствия возможности зарегистрироваться на рейс онлайн, все процедуры регистрации багажа и оформления посадочных талонов остаются прежними и производятся сотрудниками аэропорта бесплатно.
Из Международного аэропорта «Пермь» авиакомпания «Победа» выполняет регулярные полеты в Москву, Сочи и Анапу. С 30 сентября лоукостер приступит к выполнению полетной программы в Санкт-Петербург.
© «Вечерние ведомости»
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