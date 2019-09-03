В «День рождения рек» пермяков ждут йога-марафон, концерты, парусная регата и пиротехническое шоу

12:48 | 4.09.2019

7 и 8 сентября станут самыми насыщенными выходными этой осени. Кроме Пермского международного марафона и краевого молодежного форума «Пермский период», в нашем городе пройдет фестиваль «День рождения рек».



Фестиваль «День рождения рек» – это праздник благодарности и признания водных ресурсов города, которых в Перми насчитывается более 300. Мероприятие даст старт долгосрочному проекту «Город рек», который реализует администрация Перми при участии общественных активистов и горожан. Он посвящен малым рекам города, и его основная задача – ревитализация долин малых рек.



Программа праздника составлена из трех блоков: событий на реках, музыкального проекта «Люди реки» и делового форума.



Основными локациями фестиваля станут набережная Камы, где пройдут самые массовые события, и долины малых рек, в которых запланированы более камерные встречи.



События фестиваля начнутся в 10:40 7 сентября с деловой программы – форума «Будущее рек». Он будет проходить в историческом парке «Россия – моя история». Гости форума – практики преобразования городской среды и развития речных территорий – представят успешные проекты, реализованные в других городах России, в том числе Краснодаре, Кирове, Санкт-Петербурге.



Мероприятия на набережной Камы начнутся в 11:00 8 сентября сразу с нескольких событий – йога-марафона, массового пленэра, мастер-класса по изготовлению кормушек и домиков для животных, открытия выставки «Биомодернизм». С 13:00 до 19:00 здесь пройдет программа Пермского краеведческого музея: игровая площадка «Трогонтериевый слон», будет работать интерактивная площадка «Песок рек мира». С 13:00 до 15:00 на Каме пройдет парусная регата. В 14:00 у причала №5 будет дан старт спортивным соревнованиям: каноэ, аквабайк в дисциплине «фристайл», лодки класса «Дракон», смотр самодельных плавательных средств. Кроме того, днем и вечером пройдут концерты, интерактивная программа, квест. В 22:05 запланировано шоу флайбордистов, после чего в 22:15 пройдет пиротехническое шоу.



Звуковое пространство фестиваля с 13:00 до 23:00 создадут «Люди реки». Музыкальная программа будет представлена в амфитеатре на набережной Камы.



Также в эти два дня в долинах малых реках пройдут прогулка для интересующихся скандинавской ходьбой, экскурсии, велоквест, лектории, квест, посадка саженцев и другие события.



Следить за новостями фестиваля можно в группе «Город рек» https://vk.com/gorodrekperm. Регистрация на экскурсии проходит здесь: https://vk.com/wall-143542656_2104.

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