В двух поселках Октябрьского района до конца года заработают новые медучреждения

18:34 | 3.09.2019

2 сентября в рамках рабочей поездки в Октябрьский муниципальный район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ряд медицинских учреждений. В частности, глава Прикамья осмотрел новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Тюш и сельскую врачебную амбулаторию (СВА) в поселке Щучье Озеро. Оба медучреждения должны открыть свои двери пациентам в четвертом квартале этого года.



В новом ФАПе, как и в нынешнем 1935 года постройки, будут вести прием два фельдшера, осуществляться запись к участковым терапевтам, участковым педиатрам и узким специалистам Октябрьской центральной районной больницы, расположенной в 27 км от поселка, а также еженедельный забор анализов и адресная доставка медикаментов. Кроме того, в Тюш для диспансеризации населения продолжат регулярно выезжать узкие специалисты из Октябрьской ЦРБ.



Как рассказала заведующая ФАПом Любовь Собянина, новое медучреждение, к которому прикреплено 1108 жителей, в том числе 226 детей, начнет работать, как только будет получена лицензия на осуществление медицинской деятельности и закуплено новое медицинское оборудование.



Губернатор Максим Решетников обратил внимание министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, что установку фельдшерско-акушерских пунктов и приобретение нового медоборудования необходимо осуществлять одновременно. «Синхронизируйте процессы. Надо конкурсы в начале года объявлять, пусть лучше оборудование придет и лежит. ФАП сделали, сразу отвезли, залицензировали», – пояснил глава Прикамья.



Новая врачебная амбулатория (СВА) в поселке Щучье Озеро, к которой прикреплено почти 1,4 тыс. человека, в том числе 351 ребенок, начнет принимать пациентов до конца года. «В амбулатории будет все то же самое: стационар на пять коек, физкабинет, процедурный кабинет, будет вестись взрослый и детский прием, – отметила фельдшер Щучье-Озерской СВА Людмила Плясунова. – Но в любом случае в новом здании пациентам будем комфортнее, чем в нынешнем 1959 года постройки».



В ходе рабочей поездки губернатор также посетил Октябрьскую центральную районную больницу, к которой на данный момент прикреплено более 28 тыс. жителей. В октябре 2017 года медучреждение подключилось к региональной программе «Новая поликлиника». За это время здесь был проведен ремонт зон ожидания детской и взрослой поликлиник, ремонт туалета и в нем приспособлений для маломобильных пациентов, входных дверей, оборудованы подъезды для людей с ОВЗ и мам с колясками, а также открыт буфет. Всего на эти цели было направлено более 7,5 млн рублей, из которых 6,4 млн – средства краевого бюджета.



Глава Прикамья отметил, что подъездные пути, ведущие к больнице, находятся в плохом состоянии. В связи с этим Максим Решетников дал соответствующее поручение главе Октябрьского муниципального района Георгию Поезжаеву: «Сделайте нормальные пешеходные дорожки, чтобы людям удобно было ходить».



Во время осмотра больницы также обсудили проект строительства нового лечебного корпуса при Октябрьской ЦРБ. Губернатору продемонстрировали площадку, на которой он может разместиться, в случае если проект будет утвержден. Сейчас больница располагается в пяти зданиях. Как отметила главный врач Октябрьской ЦРБ Тамара Угринова, есть необходимость в строительстве нового лечебного корпуса, который объединит в себе поликлинику и стационар и будет соответствовать всем нормативным требованиям. По ее мнению, строительство нового корпуса также позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств на содержание больницы. Похожий проект уже реализуется в Полазне.



По итогам осмотра Октябрьской ЦРБ губернатор поручил краевому минстрою совместно с муниципальными властями проработать проект и изучить возможности возведения нового лечебного корпуса.



Отметим, во всех трех медучреждениях, которые посетил глава Прикамья, с 1 апреля текущего года работает кабинет первичного выявления онкопатологий. Планируется, что обучение по специальности «Онконастороженность» фельдшер СВА в поселке Щучье Озеро пройдет уже в этом месяце, а специалист Тюшевского ФАПа прошла курс еще в июле на базе Пермского краевого онкологического диспансера. В Октябрьской ЦРБ работает врач-онколог, к которому в случае подозрения фельдшеры СВА и ФАПа отправляют пациентов для дальнейшего обследования. С апреля 2019 года во всех трех кабинетах онконастороженности было принято порядка 1 тыс. человек.



Напомним, в регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Кроме того, в рамках реализации нацпроекта предстоит увеличить охват населения профилактическими медосмотрами – с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.

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