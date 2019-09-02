В этом году в свои квартиры в Перми смогут переехать более 170 детей-сирот

14:57 | 3.09.2019

Уже приобретено 24 однокомнатных квартиры, на приобретение 91 квартиры заключены муниципальные контракты, также будут проведены аукционы еще на 56 жилых помещений. Квартиры приобретаются в разных районах города.



Как сообщают в городском управлении жилищных отношений, до конца года стать собственниками жилья должен 171 человек. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.



По сравнению с прошлым годом их количество заметно возросло. В 2018 году этой категории граждан было предоставлено 55 жилых помещений. В этом году финансирование программы обеспечения жилыми помещениями детей, оставшихся без родителей, было увеличено. Соответственно, возможностей для предоставления квартир стало больше. Совсем скоро новые жильцы переедут в дома по адресам: ул. Черняховского, 45А, ул. Кавказская, 8, Водозаборная, 3 и другим. Квартиры приобретаются в разных районах города – общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества квартир этого дома. Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии со всеми требованиями законодательства.



- Безусловно, это социально значимая часть деятельности управления жилищных отношений. Для нас важно обеспечить как можно большее количество детей-сирот квартирами, где им будет комфортно и уютно. Важно дать детям свой дом, - отмечает начальник управления жилищных отношений администрации Перми Ирина Чиркова.

© «Вечерние ведомости»