В 34 сельские школы Пермского края учителя уехали на новых автомобилях

14:42 | 3.09.2019

2 сентября губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в церемонии вручения ключей от автомобилей директорам школ, принявшим участие в пилотном проекте министерства образования и науки Прикамья «Разъездной учитель». Всего в рамках программы в 2019 году за счет бюджета Пермского края закуплено 34 автомобиля на 22,2 млн рублей.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, программа «Разъездной учитель» не только поможет обеспечить школы профильными учителями, но и позволит выезжать в удаленные районы социальным педагогам и логопедам. «Мы из года в год закупаем автобусы, чтобы организовать подвоз детей. За 2018–2019 годы Пермский край при поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» закупил 120 автобусов. Когда начался процесс укрупнения школ, многие директора пришли к мысли, что проще учителя привезти к детям, чем наоборот. Отсюда возник запрос – обеспечить школы в сельской местности автотранспортом с тем, чтобы педагоги смогли свободно ездить по территории. В прошлом году мы закупили 20 автомобилей, в этом году – более 30. Если учителя скажут, что это эффективно, будем продолжать. Наша цель – обеспечить качественное образование детям вне зависимости от того, где они проживают», – отметил глава региона.



Также губернатор поручил министерству образования и науки Пермского края проконтролировать, чтобы все деньги после объединения школ остались в самих учебных заведениях, и тщательно продумать, как замотивировать выездных учителей.



Чаще всего, по сведениям сельских школ, подвозить придется учителей иностранных языков, информатики, математики, физики, а также социального педагога и логопеда. В отдельных случаях автомобили будут использоваться и для подвоза детей из удаленных территорий, в которых проживает не более двух-трех школьников.



Как сообщают в краевом минобре, реализация проекта должна повысить качество обучения учащихся в отдаленных населенных пунктах Пермского края, снизить потребность в педагогических работниках в сельской местности, ускорить решение административных вопросов в этих школах.



Автомобили в рамках программы «Выездной учитель» закуплены для школ, расположенных в районах, где прошла реорганизация образовательных учреждений. Это Ординский, Юрлинский, Кочевский муниципальные округа, Осинский, Чайковский, Добрянский, Оханский, Октябрьский, Чусовской и Нытвенский городские округа, Пермский и Карагайский муниципальные районы, города Кизел и Березники. Также машины переданы трем учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Пермского края: «Уральскому подворью», Уральскому медицинскому колледжу, школе-интернату.

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