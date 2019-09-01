На Пермском инженерно-промышленном форуме в октябре представят инновационную камеру сгорания

19:24 | 2.09.2019

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) АО «ОДК-Авиадвигатель» представит свою новейшую разработку – инновационную малоэмиссионную камеру сгорания (МЭКС).



По словам управляющего директора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, защита окружающей среды как тренд мировой экономики актуализировала требования снижения эмиссии оксидов азота и оксидов углерода в атмосферу при работе газотурбинных двигателей. «С этой целью специалисты «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывают газотурбинную установку с малоэмиссионной камерой сгорания для наиболее востребованных типов размеров 16 и 25 МВт, работающих на природном газе», – отметил он.



В основе МЭКС лежит принцип сухого подавления эмиссии оксидов азота в камере сгорания. Специалисты «Авиадвигателя» оптимизировали фронтовое устройство камеры сгорания для лучшей подготовки топливно-воздушной смеси и исключили возможность перегрева элементов камеры сгорания – в конструкции реализована многоколлекторная схема подачи топлива в камеру. Кроме того, при проектировке и изготовлении МЭКС использованы аддитивные технологии, высокожаропрочные порошки, а также система внутристеночного охлаждения деталей.



На предприятии отмечают, что некоторые из представленных решений пока не применялись ни в авиационном, ни в промышленном двигателестроении России.



В 2019 году продолжаются стендовые испытания опытных газотурбинных двигателей с МЭКС мощностью 16 и 25 МВт на КС «Пермская» ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Они подтвердили соответствие экологических характеристик требованиям заказчика; соответствие эмиссии оксидов азота и оксидов углерода перспективным технологическим нормативам выбросов ПАО «Газпром». На КС «Чайковская» начата подготовка к опытно-промышленной эксплуатации ГТУ-16П с МЭКС.



Готовность АО «ОДК-Пермские моторы» к запуску серийного производства МЭКС для ГТУ-16ПМ ожидается до конца 2020 года, а для ГТУ-25ПМ − к середине 2021 года.



Напомним, ПИПФ-2019 состоится 17–18 октября на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми. Регистрация на форум уже открыта. Подробнее – на официальном сайте мероприятия http://engineerforum.ru/.

© «Вечерние ведомости»