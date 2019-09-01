Пермь: новости дня
19:15 | 2.09.2019
В сентябре в поселке Тюш заработает новый межшкольный стадион
По итогам осмотра стадиона глава Прикамья поручил главе Октябрьского района Георгию Поезжаеву в 2020 году заасфальтировать дорогу к спортивному объекту, а также обеспечить его качественное освещение, чтобы стадион был задействован по максимуму.
По словам подрядчика Максима Мелентьева, в данный момент работы по строительству стадиона выполнены на 99%: «На площадке был большой объем земельных работ, работать пришлось с черноземом. Мы уложили искусственное покрытие и искусственный газон, резиновое покрытие площадью 2,7 кв. м. Благоустроили территорию. Здесь будет освещение и видеонаблюдение. Сейчас ведется монтаж хоккейной коробки. Работы мы завершим 5 сентября. Думаю, что в середине сентября тут уже будут играть дети».
Стадион был построен в рамках соглашения, заключенного между министерством физической культуры и спорта Пермского края и администрацией Октябрьского муниципального района. Общая стоимость объекта составила 21,9 млн рублей. Из этой суммы 15,39 млн рублей – средства краевого бюджета.
Здесь оборудованы две круговые беговые дорожки длиной 250 м и четыре прямые беговые дорожки на дистанцию 100 м; обустроено футбольное поле с искусственным покрытием и сектор для прыжков в длину, гимнастический комплекс и сборно-разборная трибуна.
Это не единственный спортивный объект в поселке Тюш, который будет обустроен при поддержке краевых властей. В 2019 году из краевого бюджета была предоставлена субсидия в размере 1,4 млн рублей на ремонт спортзала в Тюшевской средней школе. По этому проекту сейчас идут конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта.
Кроме того, в Октябрьском районе был отремонтирован спортзал в общеобразовательной школе № 1 (пос. Октябрьский). Теперь здесь установлены новые шкафы для переодевания, стойки для игры в волейбол и волейбольная капроновая сетка, новое спортивное табло, баскетбольная сетка, оборудование для
тестирования ГТО и разнообразные тренажеры. В 2019 году на ремонт и оснащение спортивного зала школе было предоставлено 2,146 млн рублей субсидии из бюджета Пермского края.
На этом обновление спортивных объектов в Октябрьском районе отнюдь не закончится: в 2020 году планируется обустроить спортплощадку в поселке Сарс, а в 2021-м – спортплощадку в селе Ишимово.
© «Вечерние ведомости»
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