Во время проведения Пермского международного марафона и Дня рождения реки будут усилены меры безопасности

18:38 | 2.09.2019

Выходные 7 и 8 сентября будут богаты на спортивные и культурные события. Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу сделать праздники не только яркими и запоминающимися для горожан и гостей города, но и безопасными.



Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, во время проведения Пермского международного марафона охрану общественного порядка будут осуществлять сотрудники частных охранных организаций, контролеры, курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермского института ФСИН России, сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов, полиция. Вход на территорию стартово-финишного городка у Театра-Театра будет организован через семь досмотровых входных групп с металлодетекторами. Во время проведения спортивного события будет организовано дежурство карет скорой помощи, в том числе медицины катастроф.



По всему маршруту Пермского международного марафона также будут установлены ограждения, ограничено дорожное движение, в том числе выезды из прилегающих дворов. Информация об ограничении движения будет опубликована дополнительно.



По информации департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, для проведения фестиваля «День рождения реки» будет задействована набережная Камы, соборная площадь и улица Окулова. По периметру будет организованно 11 входных групп с металлодетекторами. Обеспечивать безопасность горожан и гостей города будут сотрудники частных органных организаций и полиции. Также на территории предусмотрено дежурство скорой медицинской помощи, спасателей Пермской городской службы спасения.



Что касается правил посещения массовых мероприятий, то они традиционны. Запрещено проносить любые виды оружия, острые и взрывоопасные предметы, сумки размером свыше 50*50*50 см, любые алкогольные напитки, напитки в стеклянной таре и в пластиковой таре емкостью свыше 0,5 литра. Запрещен вход на территорию проведения мероприятий с животными, в состоянии опьянения. Нельзя будет в зону проведения событий и на трассу марафона заезжать на велосипедах, выходить на трассу марафона. Проход через трассу будет осуществляться с разрешения судьи на перекрестках улиц.



Напомним, ранее вопросы безопасности во время проведения этих событий обсуждались на заседании межведомственной антитеррористической комиссии под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова.

© «Вечерние ведомости»