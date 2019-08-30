Пермь: новости дня
02:51 | 1.09.2019
Осенью в Прикамье пройдут лекции для желающих повысить свой кадровый потенциал
Эти лекции станут продолжением серии публичных образовательных мероприятий для управленцев различных уровней, в том числе лиц, включенных в кадровые резервы и в молодежный резерв Прикамья, а также для представителей общественности: активной молодежи, сотрудников здравоохранительных и образовательных учреждений, общественных организаций, государственных и муниципальных служащих.
Всего на каждую из лекций сможет прийти порядка 400 человек, причем совершенно бесплатно, но при условии предварительной регистрации. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету, содержащую, помимо данных участника, три открытых вопроса: «Почему я хочу посетить семинар?», «За что я люблю Пермский край?» и «Какие компетенции я хочу приобрести, чтобы сделать Пермский край лучше?». Заявиться на участие в лекциях можно по ссылкам: М. Батырев – 11 сентября, «Управление в эпоху перемен» (https://agpk.timepad.ru/event/1037174/); Арсен Рябуха – октябрь, дата и программа уточняются (https://agpk.timepad.ru/event/1051873/); Роман Рабинович – октябрь-ноябрь, дата и программа уточняются (https://agpk.timepad.ru/event/1051882/).
По словам куратора проекта «Молодежный резерв Прикамья» Анны Козицыной, публичные лекции организуются для повышения кадрового потенциала региона: «Такие образовательно-просветительские мероприятия важны и для тех, кто уже работает в управленческой сфере, и для тех, кто пока планирует попробовать себя на этом поприще. В современном мире, для того чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо постоянно актуализировать свои знания. К примеру, во время выступления Арсена Рябухи присутствующие смогут разобраться в таких понятиях, как целостность лидера, развитие личности, повышение эффективности работы, а в рамках лекции Романа Рабиновича – поговорят о спиральной динамике организаций, проведении операционных совещаний по различным методологиям, организационном дизайне, культуре коммуникаций и процессах принятия решений. Это особенно актуально для амбициозной молодежи, а также для тех, кто сталкивается с подобными вопросами каждый день, – руководителей школ, больниц, общественных организаций и других учреждений. Помимо этого, такие мероприятия – отличная площадка для коммуникации молодежи и действующих управленцев различных структур, возможность в дальнейшем вовлечь общественность в разные проекты, направленные на развитие Пермского края».
Напомним, ранее в Прикамье уже выступали федеральные бизнес-спикеры, в частности Алексей Ситников со своей лекцией «Фабрики мысли» и Александр Фридман с лекцией «Вы или ХАОС: профессиональное планирование для регулярного менеджмента».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
02:54 | 1.09.2019
Пермский край принял участие в обсуждении критериев цифровой безопасности в Санкт-Петербурге
20:16 | 31.08.2019
Женщина на Infinity сбила мальчика в Екатеринбурге
18:23 | 31.08.2019
В зоопарке Екатеринбурга наступает осень и меняется режим работы
17:11 | 31.08.2019
На урале пропала женщина. Поиски идут уже полтора месяца
15:30 | 31.08.2019
Легковушку с разбитым задом отбросило в отбойник: под Екатеринбургом столкнулись «ГАЗель» и Lada
14:13 | 31.08.2019
Часть Екатеринбурга уже полмесяца живёт без горячей воды
12:28 | 31.08.2019
Возле Новосвердловской ТЭЦ произошёл пожар
11:02 | 31.08.2019
В Екатеринбурге состоится автопробег и масштабный флешмоб с участием болельщиков «Автомобилиста»
10:19 | 31.08.2019
В Екатеринбурге ночью загорелся автосервис
09:31 | 31.08.2019
Выпил пиво, сел за руль и снёс забор: в Екатеринбурге произошло ДТП
09:03 | 31.08.2019
Байкер сильно пострадал: в Екатеринбурге мотоцикл влетел в УАЗ
19:14 | 30.08.2019
В Екатеринбурге остановилось метро из-за поломки нового вагона
18:37 | 30.08.2019
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, который пять раз был пойман за рулём в нетрезвом виде
18:06 | 30.08.2019
В Екатеринбурге временно закрыто движение по Макаровскому мосту
17:59 | 30.08.2019
Начался ремонт Восточного обхода Перми
17:39 | 30.08.2019
В Перми пройдет «горячая» линия, посвященная началу учебного года
17:03 | 30.08.2019
В Екатеринбурге закроют для движения улицу Ирбитскую
16:24 | 30.08.2019
Брал деньги и продавал права: в Екатеринбурге за многочисленные взятки задержали инспектора ГИБДД
16:12 | 30.08.2019
Губернатор Прикамья примет участие в заседании рабочей группы Госсовета в Калининграде
16:07 | 30.08.2019
В Екатеринбурге погиб рабочий
15:48 | 30.08.2019
За бутылку коньяка в Богдановиче мужчина отправится на два года в исправительную колонию строгого режима
15:03 | 30.08.2019
Не успел перебежать: в Екатеринбурге самосвал насмерть сбил пешехода
14:57 | 30.08.2019
Губернатор Прикамья встретился с труппой Театра оперы и балета перед стартом 148-го театрального сезона
14:53 | 30.08.2019
В Перми изменится маршрут автобусов №60
14:49 | 30.08.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье направят 20 млн рублей для модернизации еще трех библиотек
14:42 | 30.08.2019
В Екатеринбурге на Луначарского произошла коммунальная авария. Прокуратура начала проверку
14:16 | 30.08.2019
Жители Свердловской области напишут ИТ-диктант