Осенью в Прикамье пройдут лекции для желающих повысить свой кадровый потенциал

02:51 | 1.09.2019

Осенью в Пермском крае пройдет серия публичных лекций известных консультантов и бизнес-спикеров. Так, в октябре желающие смогут побывать на публичной лекции Арсена Рябухи, а в ноябре послушать Романа Рабиновича. 11 сентября состоится лекция Максима Батырева, на которой представители социальных учреждений и амбициозной молодежи Прикамья смогут повысить свой кадровый потенциал.



Эти лекции станут продолжением серии публичных образовательных мероприятий для управленцев различных уровней, в том числе лиц, включенных в кадровые резервы и в молодежный резерв Прикамья, а также для представителей общественности: активной молодежи, сотрудников здравоохранительных и образовательных учреждений, общественных организаций, государственных и муниципальных служащих.



Всего на каждую из лекций сможет прийти порядка 400 человек, причем совершенно бесплатно, но при условии предварительной регистрации. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету, содержащую, помимо данных участника, три открытых вопроса: «Почему я хочу посетить семинар?», «За что я люблю Пермский край?» и «Какие компетенции я хочу приобрести, чтобы сделать Пермский край лучше?». Заявиться на участие в лекциях можно по ссылкам: М. Батырев – 11 сентября, «Управление в эпоху перемен» (https://agpk.timepad.ru/event/1037174/); Арсен Рябуха – октябрь, дата и программа уточняются (https://agpk.timepad.ru/event/1051873/); Роман Рабинович – октябрь-ноябрь, дата и программа уточняются (https://agpk.timepad.ru/event/1051882/).



По словам куратора проекта «Молодежный резерв Прикамья» Анны Козицыной, публичные лекции организуются для повышения кадрового потенциала региона: «Такие образовательно-просветительские мероприятия важны и для тех, кто уже работает в управленческой сфере, и для тех, кто пока планирует попробовать себя на этом поприще. В современном мире, для того чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо постоянно актуализировать свои знания. К примеру, во время выступления Арсена Рябухи присутствующие смогут разобраться в таких понятиях, как целостность лидера, развитие личности, повышение эффективности работы, а в рамках лекции Романа Рабиновича – поговорят о спиральной динамике организаций, проведении операционных совещаний по различным методологиям, организационном дизайне, культуре коммуникаций и процессах принятия решений. Это особенно актуально для амбициозной молодежи, а также для тех, кто сталкивается с подобными вопросами каждый день, – руководителей школ, больниц, общественных организаций и других учреждений. Помимо этого, такие мероприятия – отличная площадка для коммуникации молодежи и действующих управленцев различных структур, возможность в дальнейшем вовлечь общественность в разные проекты, направленные на развитие Пермского края».



Напомним, ранее в Прикамье уже выступали федеральные бизнес-спикеры, в частности Алексей Ситников со своей лекцией «Фабрики мысли» и Александр Фридман с лекцией «Вы или ХАОС: профессиональное планирование для регулярного менеджмента».

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