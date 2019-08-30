В сентябре в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

02:43 | 1.09.2019

До 8 сентября сохранятся изменения в маршруте следования автобуса №41 «ПНИПУ – Студенческий городок». С 1 по 15 сентября изменится расписание движения автобусных маршрутов №8, №15, №64 и №65.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в связи с продлением ремонтных работ на тепловой сети по улице Профессора Поздеева до 22:00 8 сентября автобус №41 «ПНИПУ – Студенческий городок» продолжит ходить по измененному маршруту. В направлении Студенческого городка маршрут будет укорочен до остановочного пункта «Факультетская» по улице Профессора Поздеева. В обратном направлении движение будет начинаться по улицам Профессора Поздеева и Академика Королева с осуществлением посадки пассажиров на временных остановочных пунктах «Факультетская» и в районе дома №5 по улице Академика Королева.



Также с 12:30 до 15:30 2 сентября, на время проведения торжественных мероприятий на Октябрьской площади ПНИПУ, посвященных Дню знаний, путь следования автобусного маршрута №41 в направлении остановочного пункта «Пермский государственный технический университет» будет укорочен до остановочного пункта «ЦУМ» по Комсомольскому проспекту, в обратном направлении движение маршрута будет организовано от остановочного пункта «ЦУМ» по улице Ленина.



Кроме того, на автобусном маршруте №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» по просьбам жителей в вечернее время будет скорректировано отправление от станции «Пермь-2» для обеспечения пересадки пассажиров с пригородного поезда «Шаля – Кордон – Пермь-2».



На автобусном маршруте №65 «Садовая – улица Маршала Рыбалко – Березовая роща» для удобства пассажиров будет смещено несколько рейсов. Так, от остановки «Садовая» будут организованы отправления в 16:14 и 17:11, от остановки «Березовая роща» - в 07:13.



На автобусном маршруте №15 «Южная – станция «Пермь-2» также по просьбам пассажиров от остановки «Астраханская» в направлении остановки «Южная» будет смещено отправление на 08:10.



Автобусный маршрут №8 «ДДК им. Кирова – Центральный рынок» до 15 сентября продолжит ходить по летнему расписанию.

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