ТОСЭР «Чусовой» занимает третье место в Приволжском федеральном округе по числу резидентов

18:06 | 29.08.2019

29 августа на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос о развитии территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой» и «Нытва».



Чусовому статус территории опережающего развития был присвоен в 2017 году, Нытве – в апреле этого года во время рабочей встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.



Губернатор Максим Решетников отметил, что после двух лет работы ТОСЭР «Чусовой» уже можно говорить о достойных результатах: «По числу резидентов ТОСЭР «Чусовой» занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и шестое место в стране из 88 таких территорий. С 2017 года число резидентов выросло в три раза, сейчас их 12. Инвестиции в проекты резидентов достигли 600 млн рублей. Создано 470 рабочих мест, уровень безработицы уже сравнялся с краевым, а к концу года ожидается, что он будет ниже, чем в среднем по краю».



Также губернатор отметил, что Чусовой участвует во всех ключевых федеральных проектах в сферах здравоохранения, дорожной инфраструктуры и пр. В данный момент в округе реализуются проект «Новая поликлиника» и масштабный проект по строительству обхода Чусового, отремонтированы участки дорог «Полазна – Чусовой», «Кунгур – Соликамск – Горнозаводск», приведены в порядок более 60 км местных дорог, благоустраиваются дворы и общественные территории, в том числе, городской парк культуры и отдыха, уже открыт новый стадион.



Глава Чусовского городского округа Сергей Белов, в свою очередь, отметил, что на всей территории Чусовского округа будут выполнены работы по реконструкции уличного освещения, будет модернизировано более 1800 светоточек, а также установлено несколько энергообъектов на инвестиционных площадках Чусового.



Заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края Александр Борисов сообщил, что за время действия территории опережающего развития резидентами ТОСЭР произведено продукции на 1,5 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года совокупный объем выручки предприятий-резидентов вырос в полтора раза. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 86 млн рублей, в том числе, в бюджет Пермского края – 20 млн рублей. «Открытие новых производств сказалось на рынке труда. Число вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 72%, на 1 августа прошлого года работодателями Чусового заявлено 422 вакансии», - отметил Борисов.



В декабре 2018 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» стали ООО «Чусовские минеральные удобрения» (44 рабочих места), ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» (90 рабочих мест), в июне 2019 года - ООО «Гала» (проект по организации производства щебня, 23 рабочих места), ООО «ПК Симплекс» (проект по организации сборки тепловых насосов и промышленного климатического оборудования, 21 рабочее место). По словам Борисова, в июне этого года стартовало строительство крупнейшего тепличного комплекса «Пермский». Между инициаторами проекта и отраслевыми министерствами подписана дорожная карта по реализации проекта. Запуск производства запланирован на конец 2020 года, предполагается, что здесь будет создано 400 рабочих мест.



Также в рамках заседания правительства обсудили ТОСЭР «Нытва». Здесь будут размещены новые производства геотекстиля, металлоизделий, насосов для спецтехники, лущеного шпона, комплектующих для добывающих отраслей, эндопротезов, создан частный медицинский центр. Уже заявлены 7 потенциальных резидентов, планируется создать 420 рабочих мест. В частности, производство эндопротезов из углерод-углеродных композиционных материалов, которое планируется открыть в 2022 году, даст 124 рабочих места.



По итогам заседания губернатор дал ряд поручений краевому минтерразвития и главам муниципалитетов: внедрить во всех крупных территориях края опыт административного сопровождения инвестпроектов «в режиме одного окна», успешно используемый в ТОСЭР; обратить особое внимание на реализацию проекта «Чусовские атланты», успеть в этом году подготовить проектную документацию, пройти экспертизы и объявить конкурс на строительно-монтажные работы, поскольку в ином случае проект не получит финансирование на будущий год (он находится на особом контроле у министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева).



Также было дано поручение министру транспорта Пермского края Николаю Уханову и главе Чусовского округа Сергею Белову решить вопрос по дороге к будущему тепличному комплексу. «Дополнительное финансирование погружайте в проект бюджета и учитывайте, тепличный комплекс большой, важный для края. Мы вели переговоры с инвестором больше полутора лет. Необходимо, чтобы в 2020 году, когда будете открывать производство, дорога уже была», - заявил губернатор.

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