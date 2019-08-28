В Перми открывается новая экологическая тропа «Серебряный меридиан»

13:57 | 29.08.2019

Круглогодичная пешеходная тропа расположена в микрорайоне Голованово, рядом с ДК «Бумажник». 2 сентября состоится торжественное открытие тропы, приуроченное ко Дню знаний.



В 2019 году специалисты МКУ «Пермское городское лесничество» оформили новую экологическую тропу – установили для посетителей стенды с познавательной информацией и игровую площадку для детей.



Авторская экологическая тропа была разработана коллективом городской библиотеки №16 под руководством Натальей Ощепковой.



- По этой тропе, еще до ее благоустройства, любил ходить детский писатель Лев Иванович Кузьмин, который жил у нас в поселке. «Серебряный меридиан» упоминается в его сказке «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко», а сундук из этой сказки воссоздан на тропе в виде отдельного объекта, – рассказывают организаторы.



Протяженность тропы – около 600 м. На тропе оборудованы четыре тематические точки. Тема «На берегу Пермского моря» рассказывает о Пермском периоде в жизни нашей планеты, который начался примерно 290 млн лет назад и продолжался 45 млн лет; «Зеленый магазинчик» посвящен природной пище, которую дает нам лес; «Звуки дневного леса» знакомят с птицами местного леса и их голосами; на «Лесной опушке» представлены местные растения.



Прогулявшись по маршруту, можно узнать о важности леса в жизни человека. На протяжении всей экскурсии на экологической тропе удивительным образом переплетаются художественные, литературные образы и практические знания об экологии.

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