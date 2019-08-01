В новом учебном году в Перми основной курс взят на персонализацию образовательных услуг

18:58 | 28.08.2019

Перед началом учебного года руководители и педагоги образовательных учреждений Перми собрались на отраслевое совещание.



Подготовка образовательных учреждений Перми к новому учебному году вошла в финальную стадию. От проверок имущественных комплексов в образовательной отрасли перешли к содержанию – на ежегодном отраслевом совещании подведены итоги проделанной работы и поставлены новые задачи.



На совещании присутствовали глава Перми Дмитрий Самойлов, депутат Государственной Думы Игорь Сапко, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, эксперты, депутаты гордумы, родительская общественность.



- Новый учебный год – это общегородской праздник. Отрасль образования является приоритетом для федеральных, краевых и городских властей на протяжении многих лет. Если пять лет назад мы только думали о строительстве школ, то сегодня благодаря национальным проектам «Образование» и «Демография», краевому софинансированию у нас в работе две новые школы – корпус школы №93 и школа, которую возводит «Сатурн-Р» в микрорайоне Красные Казармы. За этот год появилось два школьных корпуса-тысячника и еще шесть детских садов. И далее – по графику. Но важно совершенствовать и качество образования, воспитания детей. Сегодня наши ребята – лидеры в крае и стране. Хочу поблагодарить пермских педагогов за результаты, которые наши дети достигают, партнёров и предприятия – за взаимодействие, которое налажено со школами Перми. Особенно благодарю вас за знания и опыт, которые вы передаете ребятам, воспитываете настоящих патриотов, граждан нашего города и страны, - обратился к присутствующим Дмитрий Самойлов.



В ходе совещания благодарственными письмами были награждены руководители образовательных учреждений за успешную реализацию проектов, в том числе городского масштаба, а также педагоги – за подготовку школьников, набравших максимальное количество баллов на итоговой аттестации.



На совещании начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова поставила задачи на следующий год. Основные направления изменений заданы национальным проектом «Образование». Так, курс будет взят на повышение качества естественнонаучного образования, включение элементов исследовательской и проектной деятельности в детских садах, овладение цифровыми компетенциями. Главной же целью станет обеспечение персонализации образовательных услуг для каждого обучающегося.



Особенностью нового учебного года для дошкольников станет введение курса образовательной робототехники в учебную программу всех детских садов – теперь ребята 5-7 лет смогут получать такую услугу не только в рамках дополнительных кружков, но и на обычных занятиях в садике.



Важной задачей для городских властей остается и развитие сети учебных заведений. Это и строительство новых объектов, а также ремонт существующих. Так, в этом году новый капитально отремонтированный корпус школы №30 на 800 мест откроется в микрорайоне Вышка-2. Капитальный ремонт кровли и фасада проведен и школе дизайна «Точка». На капитальный ремонт закрылась школа №127, планируется, что отремонтированное здание примет учащихся 1 сентября следующего года. Также впереди – реконструкция школы №22, возведение нового здания школы по улице Юнг Прикамья, корпусов гимназий №3 и №17, а также реконструкция переданного в муниципальную собственность объекта по улице Целинная, 15 для размещения общеобразовательного учреждения.



Отметим, что августовское совещание руководителей образовательных учреждений – традиционное мероприятие, на котором озвучиваются главные направления деятельности в новом учебном году. До начала учебного года в Перми будут проходить методические мероприятия для педагогических коллективов. Так, 28 августа тематические семинары пройдут для руководителей учебных заведений, 29 августа для обсуждения новых задач соберутся педагоги и узкие специалисты – дефектологи, логопеды, и психологи. Городские площадки для работников дошкольных учреждений будут работать на базе четырех детских садов. 30 августа во всех образовательных учреждениях пройдут внутренние стартовые педсоветы.

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