Комиссия по ПЗЗ рассмотрела результаты публичных слушаний по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов в Перми

18:34 | 28.08.2019

Горожане высказали мнение по строительству двух учреждений в Дзержинском и Свердловском районах.



Пермь – многонациональный и многоконфессиональный город. В один день, 12 августа, состоялись публичные слушания по строительству общественного и религиозного центров в Дзержинском и Свердловском районах.



Разнородность современного конфессионального пространства в переплетении с многообразием этнического состава населения составляют культурное богатство нашего города. Сегодня на территории Перми работают более 30 национально-культурных и порядка 90 религиозных организаций. В 2014 году был создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, важнейшей задачей работы которого стала разработка муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Перми». Совет призван обеспечить реальное участие общественности и экспертов в реализации государственной национальной политики. В непрерывном контакте с представителями диаспор и религиозных организаций городские власти взаимодействуют с общественностью, решают общегородские задачи, повышают уровень межэтнического и межконфессионального взаимопонимания, помогают в социальной и культурной адаптации мигрантов.



В свою очередь члены межконфессионального консультативного комитета отмечают открытость власти, возможность полноценного сотрудничества и диалога. Для администрации Перми важны комфортное проживание на территории города представителей различных национальностей и вероисповеданий и недопущение любых проявлений нетерпимости.



В рамках заседания комиссии по землепользованию и застройке Перми отмечено, что публичные слушания по строительству Еврейского благотворительного общественного центра многоцелевого назначения посетили 186 человек, поступило 24 предложения и большинство из них – в поддержку проекта.



Публичные слушания в администрации Свердловского района по строительству комплекса сооружений, объединенных единой концепцией благоустройства, посетили 60 человек, предложений и замечаний не поступило.



Напомним, публичное обсуждение проекта по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности (Ц-2) по улице Энгельса, 25 в Дзержинском районе Перми состоялось в малом зале Дома культуры железнодорожников. Земельный участок площадью 0,64 га был выделен еврейской национальной общине более трех лет назад. В рамках публичных слушаний состоялась презентация концепции строительства Еврейского благотворительного общественного центра многоцелевого назначения. По замыслу разработчиков, в нем будут проводиться образовательно-досуговые программы для детей и молодежи, праздничные и культурные мероприятия, а также будет размещен Еврейский музей – центр толерантности.



Территория преобразится в благоустроенную общедоступную зеленую зону с современными ландшафтными решениями, игровыми и спортивными площадками. Подобные центры сейчас существуют во многих крупных российских городах, внося вклад в создание благополучной социальной среды и в укрепление межнациональных отношений.



Согласно проекту, высота здания центра не будет превышать трех-четырех этажей, рядом с ним будет размещена собственная парковка. В здании планируется размещение лекционных аудиторий, помещения для досуговых занятий, для семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовая с кухонным блоком, спортивный зал, методические и игровые помещения для детей школьного и дошкольного возраста, а также библиотека и музей.



В этот же день, 12 августа, состоялись публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» на бульваре Гагарина, 74а в Свердловском районе Перми. Как отмечают разработчики проекта, наряду с основным зданием соборной мечети будет создан комплекс сооружений, объединенных единой концепцией благоустройства. На земельном участке площадью 1531 кв. метров расположится монумент высотой не более 10 метров и сквер. Проект презентовали председатель централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России» Анвар Аблаев и представитель организации Артем Габдрахманов.



Публичные слушания признаны состоявшимися. Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала главе города предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков.

© «Вечерние ведомости»