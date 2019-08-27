Пермь: новости дня
15:12 | 28.08.2019
Осенью в Перми высадят более 2 тысяч молодых деревьев и 12,5 тысячи кустарников
В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья, кустарники и цветы по всему городу. Рассадки растений ведутся не только на территории крупных мест отдыха жителей, таких, как набережная Камы, эспланада и Комсомольский проспект, но и в районных парках и скверах.
В этом году появятся липы на ул. Подлесной, ивы, клены и березы в Сквере уральских добровольцев, виноград в сквере у памятника архитектуры «Дом специалистов». Озеленение будет проводиться во всех районах города, в результате чего Пермь украсят рябины, вязы, тополя, туи, можжевельники и другие растения.
Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка крупномеров. В Перми деревья высотой более 3 м высадят впервые.
В рамках благоустройства Комсомольского проспекта уже сейчас ведутся работы по демонтажу отдельных деревьев, состояние которых вызывает опасения у благоустроителей. Вместо старых и поврежденных лип будут высажены молодые липы мелколистные – деревья высотой не менее 3,5 м. В этом году работы проводятся на участке проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской.
Рябины, яблони, груши, сирени, боярышник, липы, ели и березы – всего в этом году в Перми в парках, скверах и вдоль дорог планируется высадить более 2 тысяч молодых деревьев и более 12,5 тысячи кустарников.
Растения подобраны с учетом условий произрастания, они должны быть максимально морозостойкими, быстрорастущими, неприхотливыми в обслуживании и создавать декоративный эффект круглогодично, даже в зимний период.
Работа по озеленению своих территорий ведут и образовательные учреждения. Так, яблоневый сад этой весной появился на территории школы №94: каждый классный коллектив высадил по одной сортовой яблоне, всего получилось 23 молодых дерева. Кроме этого, школьники и педагоги организовали на территории своего учебного заведения питомник декоративных кустарников: было высажено 40 растений – спирея, лапчатник, барбарис, миндаль, жасмин и другие. С обратной стороны школы высажены кедры и сирень. В течение лета все деревья и кустарники прижились и дали прирост. Прижились и высаженные хвойные и дубы на территории школе №152. Растения были посажены прошлой осенью в рамках акции «Подари планете жизнь».
Обновление и расширение «зеленого фонда» города является важным аспектом его благоустройства, поэтому по окончанию осенней кампании, уже весной посадка растений продолжится.
© «Вечерние ведомости»
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