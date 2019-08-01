Пермь: новости дня
22:23 | 27.08.2019
Детей Прикамья будут обучать правилам дорожного движения в специальных автогородках
Глава Прикамья напомнил, что в стране реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого президентом РФ поставлена задача – к 2024 году снизить смертность на автодорогах в 3,5 раза к уровню 2017 года. «Мы много вкладываем в дороги, безопасность у нас в приоритете. Но в конечном итоге ее достижение невозможно без изменения поведенческих реакций людей. Начинать надо, конечно, с детишек. Будем предусматривать дополнительные средства на строительство автогородков на территориях садиков и парков. Материально-технические мероприятия нужно провести в течение ближайшего года. Деньги на эти цели будем закладывать», – отметил глава Прикамья.
По словам губернатора, планируется также «усилить» автодромы и автошколы на территории учреждений среднего профессионального образования.
В комплект автогородков, которые предполагается построить в школах и детских садах Прикамья, входит площадка с дорожной инфраструктурой, светофорами, шлагбаумами, дорожными знаками и тремя педальными автомобилями.
По данным министерства образования и науки Пермского края, ежегодная сумма затрат на создание автогородков в крае может составить порядка 24,7 млн рублей. «12 млн рублей необходимо будет потратить на приобретение технических средств (площадка и педальные автомобили) для десяти школ в год. На закупку оборудования для обучения правилам дорожного движения (магнитные доски, стенды, жезлы, жилеты, настольные игры, дорожные знаки и т.д.) планируется направлять до 8,25 млн рублей в год», – отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.
Еще порядка 3 млн рублей ежегодно может быть предусмотрено на создание и содержание ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Предполагается, что каждый год центр будет проводить мероприятия минимум для 5 тыс. детей. Наконец, 1,5 млн рублей необходимо на проведение краевых мероприятий, в том числе соревнований по профилактике дорожного движения. Финансирование программы будет вестись в соответствии с региональным проектом «Безопасность дорожного движения в Пермском крае» в рамках нацпроекта (2020–2024 годы).
Напомним, в Пермском крае по итогам семи месяцев 2019 года число ДТП с участием детей снизилось на 16,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Общее число аварий на дорогах края по отношению к данным семи месяцев 2018 года уменьшилось на 8,7%.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2019 году в Пермском крае будет отремонтировано 55 дорожных объектов. Кроме того, предполагается, что в результате реализации программы к 2024 году количество мест концентрации ДТП в регионе снизится на 50%.
© «Вечерние ведомости»
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