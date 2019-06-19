Пермяки заняли второе место на республиканском слете юных инспекторов движения в Казахстане

17:48 | 27.08.2019

В Караганде завершился ХIХ Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения. Участие в соревнованиях приняли команды из России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии. Россию на конкурсе представлял отряд Пермского края «Веселые автомобилисты».



В течение десяти дней участники слета состязались в конкурсах «Строевой смотр», «Агитбригада», «Знатоки ПДД», «Фигурное вождение велосипеда», «Регулировщик» и пр. Помимо соревнований, программа слета предусматривала проведение обучающих семинаров и лекций, мастер-классов, тимбилдингов.



Юные пермяки отлично показали себя в конкурсах «Турнир эрудитов», «Вождение в автогородке», «Юный санитар», «Строевой смотр». В результате пермская команда заняла второе место в первенстве, уступив лишь ребятам из Республики Беларусь. Бронзу получила сборная Казахстана, четвертое место досталось команде Кыргызской Республики.



Сотрудники полиции также прошли испытания. Лучшим пропагандистом был признан начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД РФ по Пермскому краю Игорь Кетов.



Напомним, на ежегодной педагогической конференции, которая была проведена в преддверии начала учебного года, губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о планах по созданию в школах и детских садах Прикамья автогородков, которые помогут приучить детей правильно вести себя на дорогах. Ежегодная сумма затрат на создание автогородков в крае может составить порядка 24,7 млн рублей.



По данным ГИБДД, по итогам семи месяцев 2019 года число ДТП с участием детей снизилось на 16,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Общее число аварий на дорогах края по отношению к данным семи месяцев прошлого года уменьшилось на 8,7%.



Отметим, в Прикамье особое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2019 году в Пермском крае будет отремонтировано 55 дорожных объектов. Кроме того, предполагается, что в результате реализации программы к 2024 году количество мест концентрации ДТП в крае снизится на 50%.

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