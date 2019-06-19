Пермь: новости дня
17:48 | 27.08.2019
Пермяки заняли второе место на республиканском слете юных инспекторов движения в Казахстане
В течение десяти дней участники слета состязались в конкурсах «Строевой смотр», «Агитбригада», «Знатоки ПДД», «Фигурное вождение велосипеда», «Регулировщик» и пр. Помимо соревнований, программа слета предусматривала проведение обучающих семинаров и лекций, мастер-классов, тимбилдингов.
Юные пермяки отлично показали себя в конкурсах «Турнир эрудитов», «Вождение в автогородке», «Юный санитар», «Строевой смотр». В результате пермская команда заняла второе место в первенстве, уступив лишь ребятам из Республики Беларусь. Бронзу получила сборная Казахстана, четвертое место досталось команде Кыргызской Республики.
Сотрудники полиции также прошли испытания. Лучшим пропагандистом был признан начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД РФ по Пермскому краю Игорь Кетов.
Напомним, на ежегодной педагогической конференции, которая была проведена в преддверии начала учебного года, губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о планах по созданию в школах и детских садах Прикамья автогородков, которые помогут приучить детей правильно вести себя на дорогах. Ежегодная сумма затрат на создание автогородков в крае может составить порядка 24,7 млн рублей.
По данным ГИБДД, по итогам семи месяцев 2019 года число ДТП с участием детей снизилось на 16,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Общее число аварий на дорогах края по отношению к данным семи месяцев прошлого года уменьшилось на 8,7%.
Отметим, в Прикамье особое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2019 году в Пермском крае будет отремонтировано 55 дорожных объектов. Кроме того, предполагается, что в результате реализации программы к 2024 году количество мест концентрации ДТП в крае снизится на 50%.
© «Вечерние ведомости»
31.07.2019
12:53 | 31.07.2019
Екатеринбургская галерея современного искусства переезжает в отреставрированный госпиталь Верх-Исетского завода
18:40 | 26.07.2019
В Екатеринбурге новую пьесу Олега Богаева ставит Лариса Абашева с особенными актерами
14:25 | 25.07.2019
Евгений Горенбург закрывает фестиваль «Старый Новый рок»
20:48 | 24.07.2019
Два екатернибуржских театра показали спектакль в тагильской исправительной колонии
12:25 | 24.07.2019
Уличное искусство в Екатеринбурге теперь будут согласовывать с РПЦ
11:32 | 22.07.2019
Группа Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя на русском языке
09:57 | 22.07.2019
Бумажные платья и туфли: в Екатеринбурге прошел показ Fashion paper art
15:07 | 20.07.2019
С шапкой по миру: Николаю Коляде не хватает денег для «Коляда-Plays»
10:50 | 19.07.2019
Минимум одежды, максимум пользы: составляем капсульный гардероб для летнего путешествия
11:27 | 16.07.2019
В Екатеринбурге уберут арт-объект со словом «Смерть»
16:47 | 15.07.2019
Театры «Шарманка» и «ORA» покажут спектакль в ИК-12
09:51 | 15.07.2019
На пустыре на Белинского в Екатеринбурге появилась «Смерть»
16:39 | 12.07.2019
В Екатеринбурге дан старт музыкальному фестивалю «Безумные дни»
13:19 | 11.07.2019
Гонка, в которой «Копейка» может обогнать «Ягуар»: на Урале впервые пройдет этап главного ретро-ралли страны
12:10 | 11.07.2019
«Екатеринбург. История города в фотографии. 1960-е — 1991»
15:09 | 9.07.2019
Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» выбрали финалисток
21:43 | 3.07.2019
В Екатеринбурге открылся Венский фестиваль
14:33 | 3.07.2019
Уральский народный хор проедет с концертами по городам Крыма
10:39 | 2.07.2019
Художники создали огромную оптическую иллюзию на стене дома на Шарташской в Екатеринбурге
10:05 | 1.07.2019
Искусство за 30 часов: Екатеринбуржец выиграл конкурс песчаных скульптур в Финляндии
09:15 | 1.07.2019
Вандалы оторвали руки недавно установленному памятнику уличному художнику в Екатеринбурге
17:11 | 28.06.2019
Один из арт-объектов в Екатеринбурге подвергнут реставрации
11:32 | 28.06.2019
Сегодня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night
12:46 | 26.06.2019
С Ural Music Night можно будет отправить открытку Почтой России
11:57 | 26.06.2019
В Екатеринбурге откроется выставка о Доме старых большевиков
11:12 | 21.06.2019
Жителей Екатеринбурга ждет выпускной концерт Ural Music Camp
15:41 | 20.06.2019
На месте граффити с Мусоргским около Свердловской филармонии появилось изображение призрака
14:26 | 20.06.2019
В Екатеринбурге начинается предварительная программа Ural Music Night
09:10 | 20.06.2019
В Екатеринбурге отреставрируют старинное здание консистории
16:32 | 19.06.2019
Премьера спектакля «Цирк "ПринТинПрам" имени Даниила Хармса» пройдет в Верх-Нейвинске
12:44 | 19.06.2019
В Екатеринбурге появится видеоинсталляция, посвященная развитию города во второй половине XIX века
09:33 | 19.06.2019
В Екатеринбурге уже завтра стартует Open Air Fest