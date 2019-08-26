Накануне Пермского международного марафона будет работать школа болельщика

15:15 | 27.08.2019

30 августа, 4 и 6 сентября на эспланаде пройдут мастер-классы по изготовлению плакатов и лекция «Мы болеем, ты бежишь» для тех, кто 8 сентября выйдет на улицы города, чтобы поддержать своих родных, друзей и коллег.



На текущий момент на Пермский международный марафон регистрацию прошли более 8 тысяч человек, всего же регистрация открыта для 10 тысяч участников. Все они будут нуждаться в поддержке болельщиков.



Для того чтобы стать активным болельщиком, 30 августа с 15:00 до 21:00 и 6 сентября с 15:00 до 18:00 в «Городе мастеров» на эспланаде пройдут мастер-классы по изготовлению креативных плакатов. Создать вдохновляющие бегунов растяжки помогут специалисты детско-юношеского центра «Рифей». Здесь же можно будет изготовить из бумаги необычные головные уборы, маски и другие атрибуты болельщика.



4 сентября с 19:00 до 20:00 в сказариуме «Лето Парка» состоится интерактивная лекция «Мы болеем, ты бежишь», на которой расскажут и покажут, как проходят мероприятия такого масштаба, как марафон, в других городах и странах. Дадут полезные советы, как создать самую дружную команду поддержки и зарядить марафонцев энергией, представят план действий для групп болельщиков. После обзора лучших мировых практик у участников будет возможность попрактиковаться – на примере простых речевок создать свою особенную. У любителей рифмовать будет возможность блеснуть талантом и покреативить, а также выучить несколько движений под зажигательную музыку.



Поддерживать спортсменов и любителей бега можно будет 8 сентября в организованных фан-зонах – у дворца спорта «Орленок» на улице Сибирской, на Соборной площади ближе к набережной, а также у ЦУМа на улице Ленина и на протяжении всей трассы марафона.

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