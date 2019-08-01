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19:05 | 26.08.2019

В Прикамье двум вековым деревьям присвоили звание памятников живой природы федерального значения

23 августа в Прикамье двум деревьям – Сосне Елены (на коми-пермяцком «Олена-пожум». – Прим. ред.) и Кедру Пастернака – официально присвоили статус памятников живой природы всероссийского значения, сообщает краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Теперь рядом с вековыми растениями стоят соответствующие таблички.

Как отмечает председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков, цель этого мероприятия – найти на территории России все уникальные старовозрастные деревья, представляющие собой культурную, историческую и природную ценность, и придать им статус охраняемых государственных объектов.

Прежде чем получить такое звание, и сосна, и кедр были обследованы экспертами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» в 2017 году. Оба дерева находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистам минприроды Пермского края и районных администраций был передан полный отчет об обследовании деревьев с рекомендациями по уходу.

«Дендрологи всегда выезжают к дереву, описывают его состояние. Но главное, они берут керн, который везут в Москву и в лабораторных условиях устанавливают возраст. Специальным лабораторным прибором – резистографом – выявляют наличие скрытых стволовых гнилей. Специалисты около дерева проводят порядка четырех часов», – пояснил президент Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» Михаил Еремин.

Как рассказала заместитель начальника управления по охране окружающей среды минприроды Пермского края Ольга Дворянских, подачу заявки в сертификационную комиссию по приданию дереву статуса «Памятник живой природы» инициировали местные жители: «Благодаря им два дерева стали памятниками живой природы. Вообще от Пермского края было подано десять заявок, пять из них попало в Национальный реестр деревьев».

Сосна Елены возрастом более 230 лет растет в деревне Хазово Кочевского района Коми-Пермяцкого округа и считается местной достопримечательностью. Второй памятник природы – кедр, возраст которого 131 год, произрастает в музейном комплексе «Дом Пастернака» (пос. Всеволодо-Вильва, Александровский район). Сохранилась легенда, что этот кедр – единственный живой свидетель пребывания писателя в Пермском крае.

Программа «Деревья – памятники живой природы» была учреждена в 2010 году. За это время обработано 894 заявки, 499 деревьев включено в реестр, 216 получили соответствующий статус.

© «Вечерние ведомости»

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