В семейном кроссе «Тропа Кудым-Оша» приняли участие свыше 500 человек

18:35 | 26.08.2019

24 августа в Кудымкаре состоялся семейный забег «Тропа Кудым-Оша», в котором участвовали 520 человек из пяти регионов России. Самому старшему из участников – 79 лет. При этом 190 бегунов – дети, 150 из них – из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Эти ребята получили возможность участвовать в забеге бесплатно.



Участники пробежали путь легендарного богатыря, персонажа коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Оша. На выбор были доступны дистанции 3, 10 и 21 км, северная ходьба на 3 км и детский забег на 1 км.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость увеличения числа и разнообразия спортивных событий в регионе. По словам главы Прикамья, проведение таких мероприятий позволит каждому жителю найти именно то, что придется ему по душе.



Забег стал вторым мероприятием, прошедшим в рамках проекта «Беги по краю», и проводился в партнерстве с благотворительной организацией «Территория семьи». Собранные от продажи сувенирной продукции средства будут переданы в фонд помощи семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, в день мероприятия в стартово-финишном городке на центральной площади Кудымкара в пользу таких семей была организована «благотворительная барахолка».

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