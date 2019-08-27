Стартовал мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019

15:09 | 26.08.2019

В Казани 23 августа состоялось торжественное открытие 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, на который также отправилась прикамская делегация из 200 человек.



С приветственным словом перед собравшимися выступил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня, и обратил внимание, что WorldSkills давно стал гораздо большим, чем просто конкурс среди молодежи: «Фактически это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий, для дружбы и новых побед. А главное, здесь можно получить самый полезный навык для человека ХХI века – привычку учиться. Чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером».



В мероприятии также принял участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.



Отметим, чемпионат по рабочим профессиям пройдет в Казани до 27 августа 2019 года. Участники чемпионата – команды из 63 стран и регионов мира. Это более 1300 девушек и юношей до 25 лет, которым предстоит соревноваться по 56 компетенциям. Также туда отправилась и делегация из Пермского края, состоящая из 180 студентов и 20 преподавателей.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что движение WorldSkills – важный инструмент для привлечения внимания молодежи к рабочим специальностям, которые, в свою очередь, востребованы во многих отраслях региона. Во время поездки ребята смогут принять участие в воркшопах, посвященных выбору профессии, послушать лекции и посетить многие другие активности, направленные на раскрытие способностей и талантов.



Международная часть деловой программы будет сфокусирована на глобальных вызовах и макрорегиональных решениях в области кадрового обеспечения экономики будущего. Международная конференция станет площадкой для изучения и обмена лучшими мировыми практиками, развития профессиональных контактов. Именно на таких встречах мирового экспертного сообщества формируются стандарты профессионального мастерства в ответ на запросы реального сектора экономики.



Деловая программа чемпионата мира включает три основных направления: конференцию WorldSkills, саммит министров, ответственных за подготовку кадров, и национальный трек. Лидеры изменений, учителя, директора колледжей, представители вузовского сообщества и компаний обсудят международные практики и решат, какие проекты могут быть разработаны и реализованы в современных условиях.



Отметим, Пермский край принимает активное участие в чемпионатах Worldskills. По итогам состязаний в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2019) сборная Пермского края завоевала шесть медалей различного достоинства и три медали за мастерство.

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