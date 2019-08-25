В Перми на Комсомольском проспекте начались работы по обновлению зеленых насаждений

13:11 | 26.08.2019

В рамках реконструкции Компрос украсит новая изгородь из кизильника. Старые деревья будут заменены на липы-крупномеры. Работы проводятся на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской.



В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на бульварной части будет заменена живая изгородь. Кустарнику, который растет на бульваре сейчас, – более 45 лет. Как отмечают эксперты, необходимость замены растений назрела уже давно.



В настоящее время на участке бульвара от ул. Екатерининской до ул. Ленина начаты работы по демонтажу живой изгороди. Важно, что кизильник продолжит расти, но в других местах города.



- Мы видим переросший кизильник, который в процессе своего роста вышел за пределы уровня грунта, поэтому процедура омолаживающей обрезки невозможна. Кроме того, это портит эстетический вид проспекта. Именно поэтому было принято решение заменить старовозрастные растения на молодые, - отмечает кандидат биологических наук Владимир Василенко.



В целом по Комсомольскому проспекту – от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко – будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего, что создаст единообразие в архитектурном ансамбле аллеи. Это растение неприхотливо в уходе и подходит для городского озеленения, не требовательно к почвенным условиям, газоустойчиво. Это важно, поскольку рядом находится проезжая часть.



На бульваре также убираются отдельные деревья – липы, состояние которых вызывает опасения у благоустроителей. Вместо старых и поврежденных лип будут высажены крупномеры липы мелколистной – деревья высотой не менее 3,5 м.



Отметим, что в настоящее время в Перми проводится осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья и кустарники по всему городу. Масштабные рассадки ведутся на территории набережной, эспланады, Комсомольском проспекте и в других местах отдыха жителей. Этой осенью в городских парках, скверах и вдоль дорог планируется высадить более 2 тысяч молодых деревьев и более 12,5 тысячи кустарников.



Обновление и расширение зеленого фонда города является важным аспектом его благоустройства, поэтому по окончании осенней кампании, уже весной, высадка деревьев и кустарников в Перми продолжится.

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