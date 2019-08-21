Депутаты: «Решение вопроса с аварийным жильем является первостепенным»

19:18 | 21.08.2019

На комитете по градостроительству, планированию и развитию территории депутатам представили информацию о ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилья.



На 1 августа 2019 года в городе Перми 770 многоквартирных домов признано аварийными, что составляет 1,7 % от всего жилищного фонда. По региональной адресной программе будет снесено 49 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 18,9 тысячи кв. м. На сегодняшний день снесено 15 домов.



«Проблема с аварийным жильем по-прежнему остается актуальной, с каждым годом его становится больше, и это требует решительных, но взвешенных мер. Нужно вплотную заняться организацией процесса, осваивать полученные из федерального бюджета средства разумно и взвешенно», – прокомментировал первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



«Проблема аварийного жилья действительно сложная, и для решения проблемы необходимо действовать интенсивнее. Для начала понять, что из себя представляет жилищный фонд города, провести его анализ и, используя опыт других городов, искать подходы», – подчеркнул депутат Владимир Молоковских.



Депутат Вероника Куликова считает, что следует наращивать темпы и действовать по комплексной программе.



«Стоит отметить, что во многих вопросах произошел большой рывок. Увеличение финансирования поспособствовало улучшению динамики строительства и расселения. Есть ряд проблем, и депутатский корпус всегда готов помочь в поиске путей решения», – отметил депутат Алексей Дёмкин.



Также депутатам рассказали о выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию запланированных к строительству на территории города в 2019 году объектов капитального строительства. За 2 квартала 2019 года было выдано 14 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью более 200 тысяч кв. м и 31 разрешение на строительство объектов нежилого назначения. Введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов и 21 нежилой объект. В части социальных объектов выданы разрешения на реконструкцию территории завода Шпагина, приюта для бездомных животных, трамвайной линии, а также строительство дошкольного учреждения на ул. Плеханова, 63 и противопаводковой дамбы.

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