Губернатор Прикамья наложил мораторий на штрафы компаний, заключивших договор на вывоз мусора до 15 сентября

19:08 | 21.08.2019

Компаниям, заключившим договор с региональным оператором по обращению с ТКО «Теплоэнерго» до 15 сентября 2019 года, не будут выставлены штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора с ПК ГУП «Теплоэнерго». Соответствующее поручение дал губернатор Пермского края Максим Решетников 21 августа на заседании правительства.



Глава региона подчеркнул, что сейчас счета выставлены индивидуальным предпринимателям и самозанятым. «Получается, что им приходится второй раз платить за мусор, хотя они как физлица за это уже заплатили. Второй вопрос – организация договорной работы. Сложно признать работу регионального оператора удовлетворительной, когда просто прислали уведомления сразу с угрозой штрафа, времени на заключение договоров не дали», - подчеркнул губернатор.



По словам и.о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, собираемость платежей за вывоз мусора в крае с физлиц составляет 85%, с юрлиц - менее 12%. «Договоры на вывоз мусора заключило менее 10% субъектов бизнеса, зарегистрированных в Пермском крае. Генерация мусора при этом составляет порядка 50% на 50%. Важно отметить, что федеральный закон об обращении с твердыми коммунальными отходами не предусматривает исключения для ИП и самозанятых. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года», - отметил и.о. министра.



При этом предприниматели, которые арендуют помещение и у которых есть договор с собственником здания на вывоз мусора, не должны отдельно оплачивать эту услугу.



В настоящее время на уровне правительства Пермского края разрабатывается нормативно-правовой акт, который может урегулировать вопросы начисления платы, касающиеся индивидуальных предпринимателей. Сейчас документ проходит юридическую экспертизу и должен быть принят в течение месяца.



По итогам рассмотрения вопроса Максим Решетников обратил внимание, что и краевые власти, и прокуратура понимают, что двойная оплата коммунальных услуг – нонсенс. «Нужно проконсультироваться с прокуратурой и найти приемлемое решение. Сейчас ведите разъяснительную работу», - дал поручение блоку ЖКХ губернатор и добавил, что штрафовать бизнес нужно только в тех случаях, когда он действительно уклоняется от соблюдения закона, а накладывать штрафы может только контролирующий орган. Для избежания таких случаев глава региона поручил усилить информирование бизнесменов по вопросам регулирования оборота ТКО.



По истечению срока моратория судебная работа с юридическими лицам и предпринимателями будет возобновлена. Лицам, не заключившим договор, грозит взыскание задолженности, штрафы и пени. Напоминаем, что федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязывает все юридические лица (в том числе ИП) заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.



Для удобства представителей бизнеса региона, заключить договор с «Теплоэнерго» на оказание услуг по вывозу ТКО можно дистанционно. На сайте регоператора http://www.pkgyp-te.ru/ в разделе «Деятельность» есть все необходимые формы. Заполненные документы нужно отправить на zayavka@te.permkrai.ru. Кроме того, информация размещена на сайте минЖКХ, и в скором времени появится на портале «Управляем вместе» и в офисах «Мой бизнес» в МФЦ.



Для заключения договора необходимо: реквизиты: название, фактический адрес (адрес прописки), ИНН, ОГРН, документы, подтверждающие полномочия генерального директора или другого уполномоченного лица, фактический адрес и банковские реквизиты; название и адрес объектов недвижимого имущества; данные о виде деятельности, составе и объеме образующихся за один год ТКО.



Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления предусматривает наказание в виде штрафа от 100-250 тысяч рублей.



В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края начал работу телефон горячей линии по вопросам заключения договоров между юридическими лицами и региональным оператором. Все интересующие вопросы юридические лица могут задать по номеру 8 (342) 236-04-70 в рабочие дни с 9 до 18 часов.

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