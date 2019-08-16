Пермский зоопарк проведет «День открытых дверей» для людей с ограниченными возможностями здоровья

02:29 | 18.08.2019

21 августа вход в зоопарк для людей с ограниченными возможностями здоровья будет бесплатный при наличии соответствующих документов. Также каждый может провести с собой одного сопровождающего.



В 11:00, 13:00, 15:00 состоятся бесплатные обзорные экскурсии по зоопарку. Свободный вход будет и в контактный зоопарк, где все желающие смогут пообщаться с кроликами и цыплятами.



Для «колясочников» и людей с нарушениями опорно-двигательный системы будут открываться ворота, находящиеся между центральным входом в зоопарк и зданием Пермской галереи (ворота черного цвета с красной надписью «Машины не ставить»). Для открытия ворот необходимо заранее (за 5-10 минут) позвонить по телефону 246-29-03 и предупредить о подходе.



Часы работы Пермского зоопарка: 9:00-21:00, кассы до 20:00. Подробности по телефону 246-29-03 (в будние дни).

© «Вечерние ведомости»