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18:51 | 16.08.2019

Размер призового фонда Пермского международного марафона будет увеличен

Главная цель увеличения призового фонда – привлечь как можно больше участников на длинные дистанции.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города, Пермский международный марафон должен работать сразу на три цели. Первая – привлечение любителей и новичков к здоровому образу жизни, в частности, к бегу. Для этого предусмотрены дистанции в 3 км, 5 км и 10 км, а также детский забег на 1,5 км. Вторая цель – составить конкуренцию другим крупным марафонам страны по количеству участников на длинных дистанциях. Так, например, по количеству зарегистрированных участников Пермский марафон уже превзошел марафоны Екатеринбурга и Омска, по количеству участников, зарегистрированных на длинные дистанции, пока только Омск. Третья цель – готовить свою беговую элиту в городе и крае.

Для того, чтобы достичь вторую и третью цели, принято решение уже с этого года значительно увеличить призовой фонд. Таким образом, денежные призы за 2-6 места на дистанции 42,195 км и за 1-3 места на дистанции 21,1 км будут больше, чем в предыдущие годы. Главный приз в 500 тысяч рублей для победителей среди мужчин и женщин на марафонской дистанции сохранится.

Суммы призовых выплат сейчас определяются и будут объявлены дополнительно.

© «Вечерние ведомости»

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