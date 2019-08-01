В Перми на улице Героев Хасана производится устройство нового цветного противоскользящего покрытия

18:47 | 16.08.2019

Проектом реконструкции улицы Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до Транссибирской магистрали предусмотрено устройство цветного покрытия противоскольжения на расстоянии 68 метров до каждого пешеходного перехода.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», такое покрытие предназначено для улучшения сцепных качеств колеса автомобиля с покрытием проезжей части, а также для привлечения внимания водителей, приближающихся к пешеходному переходу, для минимизации аварийных ситуаций с участием пешеходов.



Покрытие представляет собой смешанный трехкомпонентный состав из холодного пластика «Технопласт» в жидкой форме, отвердителя в порошкообразной форме (дибензоилпероксид) и противоскользящего реагента (кварцевая крошка). Замешивание компонентов в установленной пропорции происходит в емкости на автомобильной дороге непосредственно перед нанесением. Материал распределяется вручную с помощью шпателя по шаблону. После чего производятся работы по приданию шероховатости покрытию с помощью игольчатого ручного валика. Формирование покрытия проходит в течение 30-60 минут, а служить такое покрытие будет около двух лет.

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