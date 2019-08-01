Общественная комиссия приступила к активной приемке благоустроенных пермских дворов

18:35 | 16.08.2019

На контроле держатся дворы, ремонт которых проведен в этом году. Параллельно идет проверка состояния отремонтированных в прошлом году дворов, находящихся на трехлетней гарантии у подрядных организаций.



По всему городу завершаются ремонты дворов, в приемке работ участвуют собственники домов и общественные организации. Заместитель главы администрации города Игорь Субботин, начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, региональный координатор федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае Михаил Борисов встретились с управляющими компаниями и подрядчиками, ремонтирующими придомовые территории. В маршрут объезда вошли дворы, где ремонт был проведен качественно, например, двор на ул. Солдатова, 6 и ул. Советской Армии, 37. Проверены были также объекты, состояние которых после прошлогоднего ремонта вызывало нарекания жителей, например, на Комсомольском проспекте, 66. В ходе встречи на этом объекте управляющая компания ООО «УК Экском» и подрядная организация ООО «Евразия-Сервис» заверили комиссию, что работы будут проведены к началу сентября. Кроме того, в числе подрядных организаций, которые некачественно выполнили работы, оказались ИП Кишмирян Н.Т., ООО «Универсальное дорожное строительство», а в число управляющих организаций, которые не проконтролировали ход работ, вошли ООО «ЖилСтандарт-П», ООО «Каменный дом», ТСЖ «Содружество – 2Д» и другие.



В этом году в Перми в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится благоустройство 111 дворов. В разных районах города уже завершился ремонт 63 дворов, остальные находятся в финальной стадии готовности. Сейчас идет проверка качества проведенных работ.



- От власти, как и от собственников, зависит самое главное – контроль, который ужесточается с каждым годом. Мы проверяем объекты, которые благоустраиваются уже на протяжении 3 лет, и хотелось бы отметить, что качество работ становится выше. Подрядчики начинают понимать, что какие-либо «недоделки», которые они могли оставить прежде, теперь недопустимы. У каждого дома есть актив, который наблюдает за их работой. Мы ежедневно выезжаем на 5-6 объектов, и даже там, где какие-либо нормативы близки к средним показателям, не принимаем работы подрядчиков, - подчеркнул Михаил Борисов.



Перечень работ включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения (установка пандусов и поручней для входных групп в домах, монтаж тактильной плитки). Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников.



Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет и должны устранять появившиеся в процессе эксплуатации дефекты за свой счет. Во дворах, где они были выявлены, будут совершены повторные объезды для контроля выполнения работ.



- При невыполнении гарантийных обязательств или при нарушении сроков мы однозначно будем истребовать деньги обратно в бюджет, управляющие компании будут подавать иски на подрядчиков за недобросовестное выполнение работ, - отмечает Игорь Субботин.

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