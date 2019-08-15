Власти Прикамья закупят школьные автобусы для учащихся восьми муниципалитетов

14:03 | 16.08.2019

Власти Прикамья приобретут школьные автобусы для восьми муниципалитетов региона. По данным министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, уже объявлен соответствующий аукцион.



В рамках закупки планируется приобрести восемь автобусов, в которых будет от 12 до 23 мест. До 30 ноября текущего года транспортные средства будут направлены в Юрлинский, Кизеловский, Нытвенский, Красновишерский, Ординский, Пермский, Уинский и Чайковский муниципальные районы. Как отмечают в краевом министерстве образования и науки, автобусы в первую очередь предоставляются тем территориям, в которых прошел процесс реорганизации образовательных учреждений. Там будет увеличено количество рейсов и маршрутов и, как следствие, организован безопасный подвоз детей из отдаленных территорий к месту учебы и обратно.



Согласно техническому заданию, школьные автобусы должны быть новыми, 2019 года выпуска, а также должны соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к транспортным средствам для перевозки детей. В целях безопасности необходимо, чтобы автобусы были оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и ограничителем скорости.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15,2 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 30 августа 2019 года.



Напомним, в конце 2018 года в Прикамье прошло масштабное обновление школьного транспорта. Министерство промышленности и торговли РФ направило в регион 72 новых автобуса. Таким образом удалось полностью заменить автобусный парк сроком службы более 10 лет.

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