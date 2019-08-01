В Перми отправлен под арест пенсионер, перерезавший веревки промышленным альпинистам

19:30 | 15.08.2019

В Ленинском районе Перми в отношении 70-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, днем 13 августа двое рабочих, 28 и 30 лет, вели работы на фасаде многоэтажного жилого дома по ул. Пушкина, 13. Нетрезвый пенсионер потребовал прекратить работы. Альпинисты отказались, тогда подозреваемый поднялся на крышу дома и перерезал их спасательные канаты. Один из рабочих сорвался, пролетел несколько этажей и повис на страховочном тросе. Второй быстро поднялся на крышу и помешал злоумышленнику. Тот ушел. Альпинист поднял своего коллегу на крышу.



В качестве меры пресечения суд назначил подозреваемому арест сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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