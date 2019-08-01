В Перми на торги выставлены участки под физкультурно-оздоровительный комплекс, ИЖС и коммерческие объекты

18:22 | 14.08.2019

Открытые аукционы за право заключения договоров аренды пройдут в сентябре этого года.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, на аукционы будет выставлено 15 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и реализацию коммерческой деятельности. Среди представленных лотов есть как новые площадки, так и не реализованные ранее земельные участки.



Наибольшее количество участков – 6 объектов – расположено в Индустриальном районе. Здесь предлагается возвести промышленные и складские объекты, мастерские, объекты общественного питания, а также организовать автостоянку и выставку товаров. По три земельных участка представлено в Свердловском и Мотовилихинском районах. Площадки в Свердловском районе предназначены для строительства частного дома, магазина и промышленных и складских объектов. Земельные участки в Мотовилихинском районе – для организации спортивной площадки, площадки для отдыха с элементами озеленения и автостоянки. На площадках в Кировском районе предлагается возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, а также магазин. Земельный участок в Орджоникидзевском районе предназначен для индивидуального жилищного строительства. Торги будут проводиться по четвергам, 5 и 12 сентября.



- Мы начали активно включать в оборот земельные участки, предназначенные для реализации коммерческой деятельности, и надеемся, что интерес к ним проявят представители бизнес-сообщества. Реализация этих участков позволит, с одной стороны, пополнить городской бюджет, с другой – даст дополнительный импульс для развития города, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.



Подробная информация о месторасположении, площади и стартовой стоимости земельных участков, выставленных на торги, размещена на государственной торговой электронной площадке (https://torgi.gov.ru/index.html) и сайте администрации Перми (https://www.gorodperm.ru/actions/property/mun_imu/tradearea/2019/09/12/).



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