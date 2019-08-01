Пермская инвесткомиссия поддержала реконструкцию набережной Камы и берегоукрепления в Кировском районе

18:10 | 14.08.2019

Два инвестиционных проекта будут реализованы на участке от улицы Торговой до улицы Сысольской.



В настоящее время идет оформление земельного участка из федеральной в муниципальную собственность, при этом имущество уже передано. Городской департамент имущественных отношений направил письмо о передаче земельного участка в оперативное управление администрации Перми в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае. Протяженность земельного участка составляет 3,3 км.



- Тема №1 для Кировского района – набережная. Дал поручение в следующем году приступить к проектированию берегоукрепления, его нужно будет выполнить в первую очередь, и самого благоустройства для того, чтобы набережная и в этом районе выглядела достойно. Сейчас институт терпланирования разрабатывает концепцию благоустройства. Будем заявляться на федеральное и краевое софинансирование, - отметил глава города Перми Дмитрий Самойлов во время инспектирования Кировского района в июне.



Реализация инвестиционного проекта по реконструкции берегоукрепительных сооружений требуется в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием. Предложение поддержали члены городской комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов.

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