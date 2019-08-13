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12:49 | 14.08.2019
Членам консультативного совета по транспорту представили проект нового пермского тарифного меню
Консультативный совет провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. В заседании приняли участие начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, депутаты гордумы, перевозчики города, представители МВД.
- Вопросы, которые мы предлагаем рассмотреть, очень актуальные. Сейчас проект тарифного меню активно обсуждается с депутатами в рамках рабочей группы, начинаются обсуждения с общественностью. Единая система оплаты проезда – долгожданная система, разработанная на уровне края. Сегодня мы готовы поговорить о том переходном периоде, который начался для нас с июля этого года, - отметила Людмила Гаджиева.
Напомним, в 2020 году в нашем городе запланировано внедрение новой транспортной модели. Одной из основных задач является привлечение новых пассажиров общественного транспорта, которые на данный момент предпочитают пользоваться личными автомобилями. В ходе запланированной модернизации отрасли предполагается обновление подвижного состава, повышение уровня безопасности перевозок, составление комфортного расписания и вариации способов оплаты проезда.
Так, одним из вопросов повестки заседания стало внедрение нового тарифного меню. Анатолий Путин рассказал о появлении у пассажиров возможности самостоятельно выбрать удобный для них тип оплаты, дифференцированной системе скидок и мерах социальной поддержки льготных категорий граждан – пенсионеров, студентов, школьников.
По проектным расчетам стоимость разового билета за наличные может составить 28 рублей, при безналичном расчете – 24 рубля. При приобретении транспортной карты максимальный размер скидки достигнет 40%. Гражданский проездной будет как на определенное количество поездок, так и безлимитным на разные периоды: от суток до года. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта.
Говорилось и о дальнейших планах по развитию системы бесплатных пересадок. За три месяца работы пилотного проекта в этом году ей воспользовались порядка 700 тысяч раз. В проекте нового тарифного меню предполагается, что бесплатная пересадка будет доступна при наличии транспортной карты. На сегодняшний день работает около 55 пунктов выдачи и пополнения проездных документов, которые обслуживают льготные категории граждан. В 2020 году количество таких пунктов предполагается увеличить до 150 единиц и, помимо льготных проездных документов, выдавать транспортную карту остальным категориям пассажиров. Также будет возможно пополнение карт через личный кабинет, банкоматы и онлайн-сервисы Сбербанка. В личном кабинете предусмотрена возможность изменения тарифного плана и предоставления детализированной информации об использовании проездного документа.
Таким образом, благодаря пересмотру существующего тарифного меню у пассажиров появится возможность самостоятельно выбирать типы и способы оплаты проезда, использовать разнообразные механизмы экономии личных денежных средств и пользоваться правом бесплатной пересадки на всех видах общественного транспорта.
Также, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о внедрении единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края. С 1 мая ЕСОП была запущена в тестовую эксплуатацию на автобусных маршрутах, участвующих в пилотном проекте. Это позволило вести учет наличной оплаты проезда и принимать безналичные платежи, учитывать количество поездок по льготным проездным документам и электронным социальным проездным документам, а также получить информацию о количестве бесплатных пересадок.
Напомним, с 1 мая в городе Перми реализуется пилотный проект новой транспортной модели. На маршрутах, работающих в рамках данного проекта, заключены новые контракты с перевозчиками. К примеру, благодаря новому формату взаимоотношений с перевозчиками, во время пилотного проекта были организованы дополнительные рейсы в День города, увеличено количество рейсов в вечернее время на маршрутах №3 и №62. Кроме того, организована работа маршрутов по регулируемым тарифам в деревни Голованово и Субботино, на которых теперь к оплате принимаются льготные проездные документы.
Членов консультативного совета интересовали сроки действия проездных документов, возможность оплачивать проезд в транспорте мобильным приложением, перевозчики задавали вопросы, связанные с оплатой их работы в период внедрения единой системы оплаты проезда.
Отметим, что обсуждение тарифа и параметров тарифного меню будет продолжено на площадках регионального отделения ОНФ Пермского края, Лиги ТОС, со студенческим сообществом.
© «Вечерние ведомости»
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