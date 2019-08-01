Пермь: новости дня
18:00 | 13.08.2019
Новым цифровым рентгеном смогут воспользоваться почти 9 тысяч жителей Яйвы
Главный врач медучреждения Светлана Золотова отмечает, что имеющийся в распоряжении Яйвинского подразделения стационарный рентгеновский аппарат уже выработал свой технический ресурс. «Специалисты выдали заключение о нецелесообразности его восстановления. В прошлом году мы приобрели передвижной аппарат с автоматизированным управлением, однако его функционал позволяет делать снимки лишь мелких суставов и травм», – рассказала главврач и добавила, что пока пациенты, нуждающиеся в других рентгенологических исследованиях, направляются в Александровск.
Покупка цифрового рентгеновского аппарата позволит обследовать более 25 человек за одну смену и полностью удовлетворит потребности больницы в проведении рентгеновских исследований, а у жителей отпадет необходимость ездить ради этого в административный центр.
Электронный аукцион на поставку рентгеноаппарата уже объявлен. Начальная цена закупки составляет 7 млн рублей. Ориентировочная дата заключения контракта – конец августа 2019 года. Торги проводятся в рамках государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение».
По информации краевого министерства здравоохранения, в 2018 году уже был приобретен рентгеноаппарат в поликлинику Александровска Александровской ЦГБ, выполнены ремонтные работы в нескольких подразделениях больницы: в поликлинике Яйвы, во входных группах в Александровске, в рентгеновских кабинетах в Александровске и Яйве. В 2019 году закуплены и уже используются три новые стоматологические установки в Александровске.
В 2018 году за счет средств краевого бюджета в медорганизации Прикамья было приобретено 240 единиц нового, в том числе высокотехнологичного, оборудования на общую сумму 292 млн рублей. В 2019 году, как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, на обновление медицинского оборудования в Пермском крае будет направлено свыше 400 млн рублей. Основное финансирование ведется из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам главы региона, в текущем году в крае будут расширены возможности диагностики: запущена ПЭТ-диагностика (позитронная эмиссионная томография, будет организована на базе городской клинической больницы им. Тверье в Перми), откроется генетическая лаборатория, где с помощью современных методов исследования смогут определять предрасположенность к онкозаболеваниям.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:40 | 13.08.2019
В Пермском крае за год переобучат более 3 тысяч предпенсионеров
18:35 | 13.08.2019
Пермские дошкольники смогут изучать космос
17:59 | 13.08.2019
В Екатеринбурге архитекторы представили проект храма святой Екатерины в футуристическом стиле
17:46 | 13.08.2019
В Первоуральске – новый прокурор
17:45 | 13.08.2019
В Перми состоялись публичные слушания по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов
17:31 | 13.08.2019
В центре Екатеринбурга несколько домов останутся без газа
16:26 | 13.08.2019
Владимир Путин назначил судей в Свердловской области
15:54 | 13.08.2019
В Екатеринбурге перекрыли проспект Космонавтов из-за строительства трамвайной ветки
15:34 | 13.08.2019
На Среднем Урале овчарка напала на детей и искусала им лица
15:00 | 13.08.2019
Вместо автомобиля – впечатления: организаторы изменили главный приз конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»
14:51 | 13.08.2019
Помощники депутатов – бойцы видимого фронта
14:30 | 13.08.2019
Екатеринбургские казаки хотят создать зоополицию
14:01 | 13.08.2019
В Зеленой роще начали пилить деревья
13:38 | 13.08.2019
Депутат Госдумы поздравил коркинских строителей
13:36 | 13.08.2019
В Свердловской области в ДТП погиб водитель, которого ранее лишили прав
13:31 | 13.08.2019
В Прикамье начали искать инвестора для строительства нового отеля
13:26 | 13.08.2019
В Перми собственники, проводящие энергоэффективный капремонт, теперь могут получить компенсацию
13:06 | 13.08.2019
Самый молодой город Челябинской области отметил день рождения
13:03 | 13.08.2019
Возможна потеря памяти: в Кировограде пропала женщина
12:50 | 13.08.2019
В Перми отметят Курбан-байрам
12:41 | 13.08.2019
В краевом центре пройдет фестиваль для молодежи «Место Силы Пермь»
12:36 | 13.08.2019
В Нижнем Тагиле из-за ремонта перекрывают улицы
12:22 | 13.08.2019
Участникам всероссийских соревнований по параспорту от Пермского края вручили коляски для парабадминтона
12:12 | 13.08.2019
В департаменте образования Перми открылась горячая линия по вопросам приема в учебные заведения
12:01 | 13.08.2019
Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге
11:30 | 13.08.2019
Два европейских архитектора разработают ландшафтный проект сквера у Театра драмы в Екатеринбурге
11:20 | 13.08.2019
Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе
11:00 | 13.08.2019
Екатеринбург занял первое место в личном рейтинге городов России блогера Варламова
10:31 | 13.08.2019
В Екатеринбурге произошла еще одна коммунальная авария