Новым цифровым рентгеном смогут воспользоваться почти 9 тысяч жителей Яйвы

18:00 | 13.08.2019

В Яйвинском подразделении Александровской центральной городской больницы (ЦГБ) будет установлен новый цифровой рентген. Поставка аппарата запланирована на конец октября этого года. В больнице обслуживается 8793 человека, в том числе 1854 ребенка.



Главный врач медучреждения Светлана Золотова отмечает, что имеющийся в распоряжении Яйвинского подразделения стационарный рентгеновский аппарат уже выработал свой технический ресурс. «Специалисты выдали заключение о нецелесообразности его восстановления. В прошлом году мы приобрели передвижной аппарат с автоматизированным управлением, однако его функционал позволяет делать снимки лишь мелких суставов и травм», – рассказала главврач и добавила, что пока пациенты, нуждающиеся в других рентгенологических исследованиях, направляются в Александровск.



Покупка цифрового рентгеновского аппарата позволит обследовать более 25 человек за одну смену и полностью удовлетворит потребности больницы в проведении рентгеновских исследований, а у жителей отпадет необходимость ездить ради этого в административный центр.



Электронный аукцион на поставку рентгеноаппарата уже объявлен. Начальная цена закупки составляет 7 млн рублей. Ориентировочная дата заключения контракта – конец августа 2019 года. Торги проводятся в рамках государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение».



По информации краевого министерства здравоохранения, в 2018 году уже был приобретен рентгеноаппарат в поликлинику Александровска Александровской ЦГБ, выполнены ремонтные работы в нескольких подразделениях больницы: в поликлинике Яйвы, во входных группах в Александровске, в рентгеновских кабинетах в Александровске и Яйве. В 2019 году закуплены и уже используются три новые стоматологические установки в Александровске.



В 2018 году за счет средств краевого бюджета в медорганизации Прикамья было приобретено 240 единиц нового, в том числе высокотехнологичного, оборудования на общую сумму 292 млн рублей. В 2019 году, как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, на обновление медицинского оборудования в Пермском крае будет направлено свыше 400 млн рублей. Основное финансирование ведется из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам главы региона, в текущем году в крае будут расширены возможности диагностики: запущена ПЭТ-диагностика (позитронная эмиссионная томография, будет организована на базе городской клинической больницы им. Тверье в Перми), откроется генетическая лаборатория, где с помощью современных методов исследования смогут определять предрасположенность к онкозаболеваниям.

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