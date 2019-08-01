В Перми состоялись публичные слушания по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов

17:45 | 13.08.2019

Горожане высказали мнение по строительству двух учреждений в Дзержинском и Свердловском районах.



Пермь – многонациональный и многоконфессиональный город. В один день, 12 августа, состоялись публичные слушания по строительству общественного и религиозного центров в Дзержинском и Свердловском районах.



Разнородность современного конфессионального пространства в переплетении с многообразием этнического состава населения составляют культурное богатство нашего города. Сегодня на территории Перми работают более 30 национально-культурных и порядка 90 религиозных организаций. В 2014 году был создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, важнейшей задачей работы которого стала разработка муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Перми». Совет призван обеспечить реальное участие общественности и экспертов в реализации государственной национальной политики. В непрерывном контакте с представителями диаспор и религиозных организаций городские власти взаимодействуют с общественностью, решают общегородские задачи, повышают уровень межэтнического и межконфессионального взаимопонимания, помогают в социальной и культурной адаптации мигрантов.



В свою очередь члены межконфессионального консультативного комитета отмечают открытость власти, возможность полноценного сотрудничества и диалога. Для администрации Перми важны комфортное проживание на территории города представителей различных национальностей и вероисповеданий и недопущение любых проявлений нетерпимости.



В малом зале Дома культуры железнодорожников состоялось публичное обсуждение проекта по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности (Ц-2) по улице Энгельса, 25 в Дзержинском районе Перми. Земельный участок площадью 0,64 га был выделен еврейской национальной общине более трех лет назад.



Александр Смирнов, представитель пермской еврейской общины, презентовал концепцию строительства Еврейского благотворительного общественного центра многоцелевого назначения. По замыслу разработчиков, в нем будут проводиться образовательно-досуговые программы для детей и молодежи, праздничные и культурные мероприятия, а также будет размещен Еврейский музей – центр толерантности.



Территория преобразится в благоустроенную общедоступную зеленую зону с современными ландшафтными решениями, игровыми и спортивными площадками. Как отметил докладчик, подобные центры сейчас существуют во многих крупных российских городах, внося вклад в создание благополучной социальной среды и в укрепление межнациональных отношений.



Согласно проекту, высота здания центра не будет превышать трех-четырех этажей, рядом с ним будет размещена собственная парковка. В здании планируется размещение лекционных аудиторий, помещения для досуговых занятий, для семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовая с кухонным блоком, спортивный зал, методические и игровые помещения для детей школьного и дошкольного возраста, а также библиотека и музей. Разработчики подчеркнули, что проекты и мероприятия будут доступны для жителей Перми.



Сегодня совместно с администрацией района представители общины обсуждают идею разработки программы досуга для жителей района.



- Я прожила в этом районе 37 лет и хочу сказать, что нашему микрорайону необходим хороший культурный центр. В течение длительного времени участок был заброшен. Я возлагаю надежды, что после строительства этого центра и благоустройства территории, наш микрорайон преобразится. Рассчитываю, что мы установим хорошие взаимоотношения с руководством этого центра, и наши ветераны смогут заниматься в нем, - отметила Любовь Бондаренко, заместитель председателя ТОС «Светлый».



В этот же день, 12 августа, состоялись публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» на бульваре Гагарина, 74а в Свердловском районе Перми. Как отмечают разработчики проекта, наряду с основным зданием соборной мечети будет создан комплекс сооружений, объединенных единой концепцией благоустройства. На земельном участке площадью 1531 кв. метров расположится монумент высотой не более 10 метров и сквер. Проект презентовали председатель централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России» Анвар Аблаев и представитель организации Артем Габдрахманов.



- Сквер будет являться ярким примером благоустройства города, он станет еще одним местом для отдыха и прогулок, - отметила Луиза Мошева, председатель ТОС «Авиатор».



- Строительство парка – хорошее дело, я только за. Тем более, люди сами будут ухаживать за этим общественным местом. Мне хочется, чтобы наши бабушки смогли сесть отдохнуть на скамеечке и пойти дальше по своим делам, - отметила жительница Свердловского района во время публичных слушаний.



С экспозициями проектов можно ознакомиться до 14 августа. Проект по строительству благотворительного общественного еврейского центра представлен в Доме культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1) и администрации Дзержинского района Перми (улица Ленина, 85), время работы: с 10:00 до 17:00.



Экспозиция проекта религиозного объекта в Свердловском районе представлена с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Сибирская, 58 (администрация Свердловского района Перми).



Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседании городской комиссии по землепользованию и застройки.

© «Вечерние ведомости»