В департаменте образования Перми открылась горячая линия по вопросам приема в учебные заведения

12:12 | 13.08.2019

На текущий момент в первые классы зачислено порядка 15 тысяч детей, в прошлом году впервые за парты сели 14 547 ребят. Продолжается приемная кампания и в 10-е классы, уже подано 5230 заявлений.



В том случае, если родители до сих пор не определили образовательный маршрут ребенка, не получили подтверждения о зачислении в школу или сменили место жительства, в департаменте образования администрации Перми рекомендуют обратиться с подобными вопросами на телефоны горячей линии. Она будет работать как в городском департаменте, так и в отделах образования районов в течение недели – с 13 по 19 августа. Звонки принимаются с 09:00 до 18:00 в департаменте по телефону 212-94-67, в отделах образования районов по месту жительства семьи:

Дзержинский район - 236-88-29;

Индустриальный район - 227-95-09;

Свердловский район - 281-19-91;

Кировский район - 283-32-27;

Ленинский район - 212-06-62;

Мотовилихинский район - 260-14-16;

Орджоникидзевский район - 284-70-00.



Отметим, что прием заявлений родителей о зачислении в первый класс стартовал 1 февраля. На первом этапе заявления принимались по закрепленной территории, с 30 июня начался прием на свободные места. Кампания продолжается до 5 сентября.



Напомним, что в настоящее время в Перми разрабатывается механизм зачисления детей в школу в электронном виде.

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