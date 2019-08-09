Представители соцучреждений и амбициозной молодежи Прикамья смогут повысить свой кадровый потенциал

14:58 | 11.08.2019

В первой половине сентября в Пермском крае запланирована публичная лекция бизнес-спикера Максима Батырева. Она станет продолжением серии публичных образовательных мероприятий для управленцев различных уровней, в том числе лиц, включенных в кадровые резервы и в Молодежный резерв Прикамья, а также для представителей общественности: активной молодежи, сотрудников здравоохранительных и образовательных учреждений, общественных организаций, государственных и муниципальных служащих.



Прослушать лекцию в общей сложности смогут около 400 человек, причем совершенно бесплатно, но при условии предварительной регистрации. Заявиться на участие в мероприятии можно по ссылке. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету, содержащую, помимо данных участника, три открытых вопроса: «Почему я хочу посетить семинар?», «За что я люблю Пермский край?» и «Какие компетенции я хочу приобрести, чтобы сделать Пермский край лучше?». Количество мест ограничено.



По словам куратора проекта «Молодежный резерв Прикамья» Анны Козицыной, лекция организуется для повышения кадрового потенциала региона: «Такие образовательно-просветительские мероприятия важны и для тех, кто уже работает в управленческой сфере, и для тех, кто только планирует попробовать себя на этом поприще. В современном мире необходимо постоянно актуализировать свои знания для того, чтобы оставаться конкурентоспособным. Во время мероприятия будут рассматриваться такие важные аспекты, как мотивация лидера, корпоративная культура и нематериальная мотивация, организация работы. Это особенно актуально для амбициозной молодежи, а также для тех, кто сталкивается с подобными вопросами каждый день, – руководителей школ, больниц, общественных организаций и других учреждений. Помимо этого, такие мероприятия – отличная площадка для коммуникации молодежи и действующих управленцев различных структур, возможность в дальнейшем вовлечь общественность в разные проекты, направленные на развитие Пермского края».



Отметим, ранее в Прикамье уже выступали федеральные бизнес-спикеры, например Алексей Ситников со своей лекцией «Фабрики мысли» и Александр Фридман с лекцией «Вы или ХАОС: профессиональное планирование для регулярного менеджмента».

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