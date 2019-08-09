В колледжах и техникумах Прикамья с сентября установят контейнеры для сбора макулатуры

14:54 | 11.08.2019

С началом нового учебного года в средних профессиональных образовательных учреждениях Пермского края установят специальные контейнеры для сбора отходов бумаги и картона – экопаки. Трехстороннее соглашение об этом в рамках реализации проекта «Экологический десант» накануне было подписано между министерством образования и науки Пермского края, региональным оператором по обращению с ТКО − ПКГУП «Теплоэнерго» и ООО «Уралбумага» (Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»).



Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, данная инициатива направлена на развитие экологической культуры в регионе. «Студенты включатся в заботу об окружающей среде, в рациональное использование природных ресурсов. В системе среднего профессионального образования у нас обучается 45 тыс. ребят, и охватить нужно абсолютно всех. Ребята должны понять, что бумага и картон – это вторсырье, пригодное для последующей переработки, и, собирая их, они могут принести пользу промышленности и природе», – подчеркнула министр.



По словам директора по продажам и развитию Группы предприятий «ПЦБК» Андрея Гурьянова, в Перми в проект «Экодесант» сегодня вовлечено уже более 70 школ, десятки детских садов и центров дополнительного образования, а также крупные вузы. Благодаря подписанному соглашению теперь к проекту присоединятся техникумы и колледжи.



И.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев, в свою очередь, отметил, что учебные заведения генерируют большое количество бумаги и другой макулатуры, которую можно собирать и использовать в качестве вторсырья: «Во всем мире это уже давно отлаженная система, и у нас в стране это тоже идет довольно хорошими темпами».



Как отмечают организаторы «Экодесанта», в рамках заключенного соглашения для студентов колледжей и техникумов с нового учебного года также будут проводиться экологические уроки, лекции и мастер-классы.



Отметим, установка экопаков для сбора макулатуры – это не первое мероприятие, направленное на приобщение подрастающего поколения к раздельному сбору мусора. Ранее во всех школах Пермского края были организованы пункты сбора использованных батареек в рамках акции «Батарейки с пользой». Пермский край регулярно участвует в аналогичных акциях по сбору использованных аккумуляторов. Так, 20 марта во время Всероссийской акции «Зеленые игры» пермяки собрали 250 кг использованных батареек и взамен получили 250 зеленых яблок. В сборе батареек приняли участие более десяти организаций и активные граждане. В прошлом году благодаря этой акции было собрано 23 тонны батареек.

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