Пермь: новости дня
18:32 | 10.08.2019
На забеге «Встреча поколений» пермяки собрали 640 тысяч рублей для детей с особенностями развития
Этот забег стал первым благотворительным мероприятием фонда Альберта Демченко, трехкратного олимпийского чемпиона в санном спорте. По его словам, забег проводится в первую очередь ради помощи детям. «Сегодня здесь собрались спортсмены, чемпионы и призеры олимпиад, любители спорта, просто неравнодушные жители. В забеге участвуют представители многих территорий края и даже других регионов страны, – отметил олимпийский чемпион. – Забег нашел большой отклик в Пермском крае. Нам помогали все: и Министерство спорта, и спонсоры».
Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее подчеркивал значимость увеличения числа и разнообразия спортивных событий в регионе. По словам главы Прикамья, проведение таких мероприятий позволит каждому жителю найти именно то, что придется ему по душе, и приобщиться к здоровому образу жизни.
С учетом средств, поступивших от регистрации на забег, и спонсорской поддержки благотворительный забег собрал 640 тыс. рублей, которые будут направлены в Чусовой и Краснокамск для организации групп по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития.
Описывая свои эмоции от участия в забеге, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов подчеркнул, что забег стал еще и возможностью для подрастающего поколения пообщаться с живыми легендами спорта. Эту идею поддержал дзюдоист Дмитрий Сергеев. Он отметил, что забег «Встреча поколений» – отличный способ популяризировать занятия физкультурой.
По словам призера Олимпиады Владимира Шестакова, он не был на базе «Динамо» около 30 лет и, приехав на забег, с радостью увидел, что спорт и спортивная инфраструктура в Пермском крае развиваются.
Напомним, завтра в Пермском крае состоится инклюзивный трейл-забег «Дух леса». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Пермский период. Новое время» на лыжной базе «Южный». При проведении «Духа леса» во главу угла ставится принцип инклюзии: вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт выйдут люди с ограниченными возможностями здоровья. К слову, это пока единственный инклюзивный трейл-забег в России.
© «Вечерние ведомости»
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