В связи с проведением фестиваля уличных театров в центре Перми будет изменено движение общественного транспорта

17:58 | 9.08.2019

Фестиваль уличных театров пройдет в Перми 10 августа. Большая часть изменений общественного транспорта придется на вечернее время – на период прохождения воздушного гимнаста от Театра-Театра до Законодательного собрания края.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 13:00 до 13:30 автобусный маршрут №8 в направлении Коммунального моста будет следовать в объезд по улицам Пушкина, Борчанинова, Ленина и Попова, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.



С 20:00 до 22:00:



– Автобусные маршруты №6, №8, №53, №3т, №7т в направлении центра города будут следовать в объезд по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова и Пушкина. В обратном направлении – по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова, Петропавловской и Попова, далее по маршрутам следования.



– Автобусные маршруты №7, №41, №60, №2т в направлении центра города будут идти в объезд по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова. В направлении Коммунального моста маршруты будут следовать по улицам Петропавловской и Попова, далее по маршрутам следования.



– Автобусный маршрут №15 в направлении центра города будет ходить в объезд по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.



– Автобусные маршруты №20, №35 и №39 в направлении центра города будут следовать в объезд по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Петропавловской. В обратном направлении без изменений.



– Автобусный маршрут №33 в направлении «Города сердца» поедет по Комсомольскому проспекту, улицам Монастырской и Попова, далее по маршруту следования. В направлении микрорайона Архиерейка по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Сибирской и Луначарского, далее по маршруту следования.



– Автобусный маршрут №49 в направлении центра города будет следовать в объезд по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловской и Попова, далее по маршруту следования.



С 20:00 до 00:00:



– Автобусный маршрут №2 обслуживаться не будет.



– Автобусный маршрут №10 в направлении микрорайона Владимирский будет следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении – по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее по маршруту следования.



– Автобусный маршрут №14 в направлении микрорайона Юбилейный будет следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, далее по маршруту следования. В направлении микрорайона Заостровка по улицам Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее по маршруту следования.



– Автобусный маршрут №50 в направлении станции «Пермь-2» будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Сибирской, Белинского, Комсомольской площади, Белинского, далее по маршруту следования.



– Автобусный маршрут №68 в направлении микрорайона Садовый будет следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Сибирской и Луначарского, далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее по маршруту следования.



С 22:00 до 00:00:



– Автобусный маршрут №33 в направлении «Города сердца» пойдет по Комсомольскому проспекту, улицам Монастырской, Попова, далее по маршруту следования. В направлении микрорайона Архиерейка – по улице Попова, площади Центрального рынка, Пушкина, Сибирской и Луначарского, далее по маршруту следования.



Также на время следования в объезд для всех маршрутов будут организованы дополнительные остановки по маршрутам следования.



– Трамвай №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» и №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» с 20:00 до 00:00 будут следовать через улицу Белинского со всеми остановочными пунктами по пути следования.



– Трамвай №5 «станция «Пермь-2» – микрорайон Бахаревка» с 19:30 до 20:30 будет приостановлен.



– Трамвай №11 «станция Осенцы – микрорайон Висим» с 19:00 до 00:00 будет следовать через улицу Белинского со всеми остановочными пунктами.

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