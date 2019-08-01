Пермь: новости дня
17:44 | 9.08.2019
В Прикамье продлен прием заявок на участие в футбольной акции «Уличный красава»
Отметим, в соревнованиях могут принять участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет (в двух группах: 14-15 и 16-17 лет). К состязаниям не допускаются официальные и профессиональные команды. В этом и состоит особенность «уличного» формата: для участия в играх дворовым футболистам необходимо собрать команду из пяти человек плюс два запасных игрока.
Как рассказал один из организаторов акции Игорь Кастюкевич, сроки регистрации продлены, чтобы как можно больше ребят смогли принять участие в соревновании: «Возможно, кто-то по различным причинам еще не смог этого сделать. Дополнительное время – шанс для тех, кто хочет побороться за звание лучшей юношеской дворовой команды страны».
Финал «Уличного красавы-2019», где определят всероссийского победителя, состоится 11-13 октября на одном из стадионов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Команда, занявшая третье место, получит фирменные мячи; поднявшаяся на вторую ступень футбольного пьедестала – сертификат на устройство площадки для воркаута в своем дворе.
Однако до выхода в финал участникам предстоит преодолеть муниципальный, региональный и окружной этапы соревнований, которые пройдут с 15 августа по 11 сентября, с 12 по 28 сентября и с 29 сентября по 6 октября соответственно.
Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» впервые была организована движением «Молодежка ОНФ» в 2018 году. В ней приняло участие порядка 3,5 тыс. человек. Из Прикамья на прошлогоднем региональном этапе выступили 200 человек. Финальные матчи «Уличного красавы-2018» прошли на стадионе «Фишт». Победителями его стали дворовые команды из села Инаркой Кабардино-Балкарии и города Елизово на Камчатке. В этих населенных пунктах до 1 сентября этого года будут построены новые площадки для игры в футбол.
В 2019 году Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта РФ.
© «Вечерние ведомости»
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