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Пермь: новости дня


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17:14 | 9.08.2019

Транспортная доступность Пермского района существенно повысится благодаря нацпроекту

В Пермском муниципальном районе приняты в эксплуатацию два участка автомобильных дорог «Пермь – Екатеринбург – Нестюково» и «Лобаново – Насадка». Произведенный ремонт всего семи километров дорожного покрытия принципиально изменит транспортную доступность нескольких населенных пунктов и даст возможность их жителям беспрепятственно добираться до федеральной трассы, чаще выезжать в крупные населенные пункты и гарантирует доступ экстренных служб.

Во время ремонта на дороге «Пермь – Екатеринбург – Нестюково» было отремонтировано 4100 метров дорожного покрытия, а на трассе «Лобаново – Насадка» - 3200 метров. Общая цена контракта составила 38 млн рублей. Ремонт двух участков трассы был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году в нормативное состояние будет приведено 85% дорог, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Необходимые работы были проведены за полтора месяца. За это время подрядчик (ООО «ДСК «Магистраль») снял старое покрытие, наложил выравнивающий слой, уложил новый асфальт. На обновленных участках дорог оборудованы карманы для общественного транспорта, установлено новое освещение и дорожные знаки, нанесена разметка.

Начальник управления благоустройством Пермского района Сергей Фролов отмечает важность реализации этой, казалось бы, небольшой части масштабного проекта: «Эти дороги очень важны для нашего района – они связывают муниципальные образования и выходят на федеральную трассу. Их обустройство гарантирует жителям удобство передвижения, позволяет быстро добраться до крупных населенных пунктов, обеспечивает скорость приезда экстренных служб».

Представитель Общественной палаты Пермского края Сергей Бургунутдинов, в свою очередь, отметил, что в процессе работы над проектом и по его завершении были проведены контролирующие мероприятия, подтвердившие качество проведенного ремонта: «Мы выезжаем на объекты и в процессе работы, и по завершению. Смотрим качество выполнения, соответствие проектно-сметной документации. Серьезных замечаний к этим дорожным объектам нет. Гарантия на эти дороги три года. Подрядчик поручился».

Финансирование нацпроекта в Пермской агломерации в этом году превышает 2 млрд рублей. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Прикамье будут отремонтированы 55 дорожных объектов. Из них 11 - в Краснокамском городском округе. На ремонт этих объектов округу в 2019 году выделено более 134 млн рублей из федерального бюджета.

© «Вечерние ведомости»

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