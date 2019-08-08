Пермь: новости дня
14:01 | 9.08.2019
«Т Плюс» обновила более 2,5 км тепломагистралей в центре Перми
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершили ряд ключевых проектов по замене теплосетей центральной части города и обновили свыше 2,5 км труб. Сейчас для проезда открыты улицы Луначарского (участок Газеты «Звезда» - Сибирская) и 1-я Красноармейская (участок Горького - Островского) – на объектах уложен верхний слой асфальта, проводится восстановление благоустройства.
Энергетики закончили реконструкцию на улице Луначарского, переложив тепломагистраль длиной 1,2 км диметром 400 мм от ул. Попова до ул. Сибирской. В настоящее время на участке от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской идет восстановление дорожного покрытия. Выполненные работы обеспечат в отопительном сезоне 2019-2020 надежное теплоснабжение порядка 200 тыс. жителей.
Благоустройство территории ведется в районе пересечения 1-й Красноармейской с ул. Горького. На этом участке заменено 185 м теплопровода диаметром 700 мм. Теплосеть обеспечивает надежную подачу тепла жителям микрорайона Островского, включающего многоэтажную застройку и исторический центр города.
Продолжается перекладка теплосети в районе Комсомольского проспекта: по ул. Тимирязева до ул. Газеты «Звезда». Здесь будет заменено 1,3 км тепломагистралей. Также работы идут в микрорайоне Крохалева – по ул. Гусарова будет заменено 1,8 км трубы диаметром 800 мм.
«Большая часть наших работ ведется без отключения ГВС у клиентов, они переведены на резервную схему. Замена теплосетей в центральной части Перми имеет свою специфику: энергетикам необходимо обеспечивать проезд к жилым домам в зоне ремонта, а также учитывать близость смежных коммуникаций. Все это осложняет ход работ», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.
В летнюю ремонтную кампанию «Т Плюс» намерена ориентироваться на результаты 2018 года, когда в Перми энергетики переложили 28 км теплосетей различного диаметра, направив на эти цели 600 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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