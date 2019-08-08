Пермь: новости дня
13:26 | 9.08.2019
Интерактивная карта распространения борщевика появится в Прикамье до конца года
Ознакомиться с интерактивной картой можно будет на сайте «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/. Карта будет регулярно обновляться, а значит, содержать актуальную информацию о том, какие площади покрыты борщевиком, к какому типу земель относятся указанные локации (земли сельхозназначения, земли населенных пунктов) и каковы плановые сроки устранения сорного растения.
При этом на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что борщевик – болезнь заброшенной земли, и потому к борьбе с сорняком необходимо подойти системно. По словам губернатора, для этого потребуется реализация целого комплекса мер с привлечением различных ведомств, краевой и местной власти.
Базой для составления интерактивной карты станет собранная министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информация о площади произрастания борщевика Сосновского. Ведомство актуализировало данные по территориям, где растет сорняк. На 8 августа 2019 года в Прикамье засорены борщевиком 49,6 тыс. га (прежний показатель был зафиксирован на уровне 35,5 тыс. га). При этом наиболее широкое распространение борщевик получил в Нытвенском районе: этим растением покрыто порядка 15,4 тыс. га территории. В Чернушинском районе борщевик занял около 10,4 тыс. га, в Куединском – 3,3 тыс. га, Александровском – 3 тыс. га, Добрянском – 2,2 тыс. га, Октябрьском – 1,9 тыс. га, Оханском и Осинском – по 1,8 тыс. га.
В этом году в Прикамье стартовала масштабная программа борьбы с борщевиком.
Муниципальные образования уже успели за прошедшие месяцы обработать свыше 1,5 тыс. га. Наибольшую площадь обработали в Очерском районе – 790 га.
Краевой минсельхозпрод осуществляет постоянный мониторинг и свод информации об очагах произрастания борщевика в крае. Для этого ведется работа с органами местного самоуправления, а также открыт раздел для сбора информации о ситуации в территориях на портале «Управляем вместе». В ближайшее время будет составлена и опубликована интерактивная карта распространения борщевика.
На сегодня через портал поступило 13 сигналов из четырех районов – Пермского (Гамово, Усть-Качка, Култаево), Краснокамского, Добрянского и Юсьвинского, а также из Березников и Нытвы. На основании сигналов проводится проверка. По обращениям в рамках этой темы ответ пользователю не готовится и не публикуется на портале.
До 1 сентября 2019 года муниципальные образования края утвердят планы первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.
© «Вечерние ведомости»
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