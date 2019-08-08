Выходные в Перми будут дождливыми

12:58 | 9.08.2019

Сейчас в столице Прикамья 17 градусов, переменная облачность. Сегодня, 9 августа, днем в Перми будет около 19°C, ночью – 6°C.



Завтра воздух прогреется до 20°C, возможны дожди и грозы, ночью будет 13°C. В воскресенье, 11 августа, столбик термометра покажет 19°C, будет дождливо. В понедельник, по предварительным прогнозам, днем будет лишь 13°C.

© «Вечерние ведомости»