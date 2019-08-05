Пермь: новости дня
13:29 | 6.08.2019
Более 46 тысяч должников за тепло в Пермском крае получат «красные» квитанции
В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» направили «красные» квитанции злостным должникам за услуги отопления и горячего водоснабжения. Так энергокомпания напомнит всем неплательщикам о необходимости выполнить свои обязательства, потому что далее последуют более серьезные меры, такие как подача судебных исков, арест имущества и ограничение выезда за границу.
Всего в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском «красные» квитанции получат держатели 46 617 лицевых счетов, которые задолжали энергокомпании 878,1 млн рублей. Уточнить сумму долга, а также получить консультацию по начислениям можно по телефонам, указанным на платежных документах. Также по вопросам погашения задолженности клиенты могут обратиться в call-центр по бесплатному телефону 8 (800) 700-10-32.
За январь-июнь 2019 года физические лица в Пермском крае потребили энергоресурс, но не оплатили тепловую энергию на 2,7 млрд рублей. Чтобы напомнить забывчивым жителям о необходимости выполнения своих обязательств, энергокомпания применяет ряд законных мер: заявляются судебные иски, по которым выдаются приказы на взыскание; проводятся аресты автомобилей и бытовой техники для продажи с торгов в счет долга; выносится ограничение проведение сделок с недвижимостью; накладывается запрет на выезд за рубеж.
«До конца лета остался всего один месяц, поэтому мы призываем клиентов рассчитаться с «летними» долгами еще до старта отопительного сезона. В период осенне-зимнего максимума нагрузок потребление тепла вырастет, и суммы в квитанциях тоже станут больше. Поэтому лучше начинать зиму с «нолем» в строке «Задолженность», чтобы не перегружать семейный бюджет», – считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
© «Вечерние Ведомости»
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