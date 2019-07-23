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12:28 | 28.07.2019

С начала года новых хозяев обрели 866 собак из пермского муниципального приюта

Большая заслуга в поиске новых хозяев для собак принадлежит волонтерам.

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, после доставки животных в приют, их осматривает ветеринар, производится необходимое лечение, стерилизация, чипирование. В течение двух месяцев безнадзорные собаки находятся на территории приюта, затем животные выдаются новым хозяевам или передаются в частные приюты.

В приюте отмечают, что большая заслуга в поиске новых хозяев для собак принадлежит волонтерам.

- Они делают огромную работу по поиску новых владельцев, отслеживают судьбы собак, которых удалось пристроить, социализируют животных, приучая их к поводку, элементарным командам и представляют наших питомцев на выставках собак. В приюте силами волонтеров и добровольцев организуются субботники, - подчеркнул Игорь Сафонов, директор Пермской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек.

По итогам семи месяцев новым хозяевам выдано 866 животных: 790 взрослых собак, 76 щенков.

Информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону 263-14-94. В приоритете остаются заявки на отлов, поступившие вблизи социально значимых учреждений города.

© «Вечерние Ведомости»

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