С начала года новых хозяев обрели 866 собак из пермского муниципального приюта

12:28 | 28.07.2019

Большая заслуга в поиске новых хозяев для собак принадлежит волонтерам.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, после доставки животных в приют, их осматривает ветеринар, производится необходимое лечение, стерилизация, чипирование. В течение двух месяцев безнадзорные собаки находятся на территории приюта, затем животные выдаются новым хозяевам или передаются в частные приюты.



В приюте отмечают, что большая заслуга в поиске новых хозяев для собак принадлежит волонтерам.



- Они делают огромную работу по поиску новых владельцев, отслеживают судьбы собак, которых удалось пристроить, социализируют животных, приучая их к поводку, элементарным командам и представляют наших питомцев на выставках собак. В приюте силами волонтеров и добровольцев организуются субботники, - подчеркнул Игорь Сафонов, директор Пермской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек.



По итогам семи месяцев новым хозяевам выдано 866 животных: 790 взрослых собак, 76 щенков.



Информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону 263-14-94. В приоритете остаются заявки на отлов, поступившие вблизи социально значимых учреждений города.

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