В Прикамье доработают территориальную схему обращения с мусором с учетом его раздельного сбора

13:29 | 26.07.2019

ПКГУП «Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), подвело итоги работы за первую половину 2019 года. Одним из ключевых вопросов стал переход на раздельный сбор мусора в регионе. Как пояснила замначальника отдела специальных проектов управления жилищно-коммунальной инфраструктуры краевого министерства ЖКХ Дарья Некрасова, на данный момент проекты мусоросортировочных станций находятся на стадии обсуждения и для их реализации необходимо создание территориальной схемы обращения с отходами с учетом раздельного сбора, конкурс на доработку которой будет объявлен в сентябре.



Как рассказал замдиректора «Теплоэнерго» Андрей Красников, по итогам шести месяцев текущего года услуги по вывозу мусора получают 95,8% жителей края в 1932 населенных пунктах (для сравнения: в 2018 году системой вывоза отходов было охвачено 60% жителей в 458 населенных пунктах), количество точек сбора мусора выросло с 6 до 17 тыс., на полигоны вывезено 3,612 млн куб. м, или 416 тыс. тонн, отходов.



Собираемость прямых платежей за услугу регионального оператора в многоквартирных домах составила 72%; в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющими компаниями, – около 19%. «В ряде случаев неплатежи связаны с уточнением площадей. Это обычный рабочий процесс», – отметил Андрей Красников. При этом собираемость платежей в частных домах составила лишь 36%. Самая низкая собираемость – 11,4% – у юридических лиц. На сегодня в базе регоператора насчитывается 5,5 тыс. юрлиц. У 70% компаний нет собственных контейнеров, и они выбрасывают мусор в общие контейнеры при жилых домах. Отследить этих нарушителей довольно сложно. По словам Андрея Красникова, бороться с низкой собираемостью платежей юрлиц планируется путем начисления штрафов в размере до 250 тыс. рублей.

Помимо этого, ПКГУП «Теплоэнерго» совместно с краевым министерством ЖКХ и руководством муниципалитетов занималось ликвидацией несанкционированных свалок. За истекшие полгода в десяти территориях Прикамья было ликвидировано более 205 точек несанкционированного складирования ТКО.

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