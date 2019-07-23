На Турнир четырех наций в Пермь приедут скауты всех клубов НХЛ и КХЛ

16:38 | 25.07.2019

Скауты всех клубов НХЛ и КХЛ — двух сильнейших хоккейных лиг мира — приедут в Пермь на Турнир четырех наций по хоккею, который пройдет с 23 по 25 августа в УДС «Молот». Заявку на посещение матчей отправили каждая из 31 команды НХЛ и 24 команд КХЛ. Среди них — победители Кубка Стэнли («Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз») и Кубка Гагарина (ЦСКА, «Ак Барс», СКА) последних сезонов.



Турниры молодежных сборных традиционно привлекают серьезное внимание скаутов клубов НХЛ и КХЛ. Они позволяют найти перспективных хоккеистов и пригласить их в свои клубы. Зная это, молодые игроки на таких турнирах показывают свой лучший хоккей, поэтому по зрелищности и накалу страстей он не уступает «взрослому».



В этом году клубы НХЛ стали активнее приглашать молодых российских игроков. На драфте в июне было выбрано 28 наших хоккеистов — это самый высокий показатель за более чем 15 лет. Турнир четырех наций для скаутов станет еще одной возможностью для укрепления своих команд перспективными нападающими, защитниками и вратарями.



На три дня Пермь станет местом противостояния лучших молодежных сборных Европы. Турнир четырех наций позволит увидеть будущих звезд НХЛ и КХЛ не только клубным специалистам, но и всем желающим. За победу в Турнире сборная России сразится со сборными Чехии (23 августа), Швеции (24 августа) и Финляндии (25 августа). Также зрители увидят яркие церемонии открытия и закрытия Турнира.



В составе сборной России по хоккею в Пермь приедут сильнейшие игроки до 20 лет. Это именно те, кто через три года должен сыграть за главную национальную команду на Зимних Олимпийских играх в Пекине. А пока к победе на Турнире молодежную сборную поведет главный тренер Валерий Брагин. Заслуженный тренер России в этом году уже привел нашу команду к «бронзе» на Молодежном чемпионате мира и победе в Суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.



Сейчас любителям хоккея и ярких спортивных событий доступны однодневные абонементы. Они дают возможность посмотреть 2 матча, включая матч с участием Российской сборной.

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